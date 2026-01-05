Bakan Alparslan Bayraktar'dan Açıklama Geldi: Doğal Gazda Kademeli Tarifeye Geçilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda kademeli tarifeye geçmeyi planladıklarını duyurdu. Bakan ayrıca Azerbaycan ile toplamda 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını, tedarikin 2029'da başlayarak 15 yıl süreceğini bildirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Bayraktar, Kanal 7 TV'de Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğalgazda kademeli tarife hakkında detaylar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın