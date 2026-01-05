onedio
Bakan Alparslan Bayraktar'dan Açıklama Geldi: Doğal Gazda Kademeli Tarifeye Geçilecek

Bakan Alparslan Bayraktar'dan Açıklama Geldi: Doğal Gazda Kademeli Tarifeye Geçilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.01.2026 - 07:54 Son Güncelleme: 05.01.2026 - 08:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda kademeli tarifeye geçmeyi planladıklarını duyurdu. Bakan ayrıca Azerbaycan ile toplamda 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını, tedarikin 2029'da başlayarak 15 yıl süreceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, Kanal 7 TV'de Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, Kanal 7 TV'de Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, iki gün önce Azerbaycan'la toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını belirterek, 'Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma.' ifadelerini kullandı.

Tedarikin 2029'da başlayacağına işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:

'Çok yakında imzalar biter, cuma günü nihai müzakereleri sonuçlandırdık. Abşeron Sahası'nda yıllık 2,25 milyar metreküp üretim olacak ve onu 15 yıl boyunca 2040'lı yıllara kadar alacağız. Yine uygun fiyatlı bir gaz bulduk ve uzun dönemli bir şekilde bunu ülkemize almaya başladık. Bu gaz, boru hattından gelecek. Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden gelecek.'

Doğalgazda kademeli tarife hakkında detaylar!

Doğalgazda kademeli tarife hakkında detaylar!

Bakan Bayraktar, doğal gazdaki 'kademeli tarife' hazırlığına ilişkin ise 'Ortalama şehir bazlı tüketime bakacağız. Destekleri doğru bir şekilde, etkin hale getirmeye gayret ediyoruz. Kademelendirmeyi doğal gazda da yapmayı planlıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Enerji fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Bayraktar, enflasyona göre bir değerlendirme yapıp yıl içerisinde durumu değerlendireceklerini bildirdi. 

Hedeflerinin fiyat düzenlemesini yılda bir kere enflasyon nispetinde yapmak olduğunu kaydeden Bayraktar, 'Enflasyonu düşünerek dünyadaki gelişmelere göre bir fiyatlama yapacağız' ifadesini kullandı.

Doğal gaz faturaları nasıl olacak?

Elektrik kullanımında kota yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlenmişti. Bu yıllık kullanımı aşan haneler iki katı faturayla karşılaşıyor. Aynı sistem doğal gaz faturalarında da geçerli olacak. Belirlenen kotayı aşanlar daha yüksek fatura ödemek zorunda kalacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
