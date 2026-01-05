Bakan Alparslan Bayraktar'dan Açıklama Geldi: Doğal Gazda Kademeli Tarifeye Geçilecek

Bayraktar, iki gün önce Azerbaycan'la toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını belirterek, 'Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma.' ifadelerini kullandı.

Tedarikin 2029'da başlayacağına işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:

'Çok yakında imzalar biter, cuma günü nihai müzakereleri sonuçlandırdık. Abşeron Sahası'nda yıllık 2,25 milyar metreküp üretim olacak ve onu 15 yıl boyunca 2040'lı yıllara kadar alacağız. Yine uygun fiyatlı bir gaz bulduk ve uzun dönemli bir şekilde bunu ülkemize almaya başladık. Bu gaz, boru hattından gelecek. Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden gelecek.'