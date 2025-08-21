onedio
Umumi Tuvaletlerde Tuvalet Kağıdı Sermek Bakterilerden Korur mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.08.2025 - 20:20

Uçakta, bir alışveriş merkezinde ya da herhangi bir ortak kullanım tuvaletinde... Hepimizin aklına aynı soru gelir. Umumi tuvaletlerde oturmak gerçekten hastalık bulaştırır mı? Pek çok kişi bu riski azaltmak için klozetin üzerine tuvalet kağıdı seriyor ya da havada bekleyerek kullanmaya çalışıyor. Ancak araştırmalara göre bu yöntemler düşündüğümüz kadar etkili değil. Asıl riskli olan yüzeyler bambaşka.

Kaynak

Mikroplar klozet kapağında uzun süre yaşamıyor.

Mikroplar klozet kapağında uzun süre yaşamıyor.

Kamuya açık tuvaletlerde en çok endişe edilen konu hastalık bulaşması oluyor. Ancak araştırmalara göre mikropların çoğu cansız yüzeylerde uzun süre kalamıyor. Klozet kapağına kısa süreli temas, bu yüzden ciddi bir risk oluşturmuyor. 

Ayrıca cildimiz doğal bir koruyucu bariyer görevi görüyor. Açık bir yara ya da ciddi bir sağlık sorunu olmadığı sürece, tuvalet oturağı üzerinden hastalık kapma olasılığı düşük kabul ediliyor.

Kağıt sermek ya da klozette çömelmek koruma sağlamıyor.

Kağıt sermek ya da klozette çömelmek koruma sağlamıyor.

Birçok kişi klozete doğrudan oturmamak için tuvalet kağıdı seriyor ya da oturmadan çömelerek kullanıyor. Ancak mikroskobik bakteri ve virüsleri engelleyemiyor. Çömelerek kullanım ise özellikle kadınlarda mesanenin tam boşalmamasına yol açabiliyor. 

Uzmanlar bu durumun idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabileceğini belirtiyor. Yani tuvalet kağıdı ya da havada bekleme yöntemi sanıldığı kadar koruyucu değil, hatta uzun vadede sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açabiliyor.

Asıl tehlike ellerle temas edilen yüzeylerde...

Asıl tehlike ellerle temas edilen yüzeylerde...

Araştırmalara göre umumi tuvaletlerdeki en kirli noktalar klozet kapağı değil, sık temas edilen yüzeyler. Kapı kolları, musluk başlıkları, sifon kolları ve özellikle de telefon ekranları mikropları daha kolay taşıyor. 

Çünkü ellerimizle temas eden bu yüzeyler aracılığıyla mikroplar yüzümüze, yiyeceklere ya da kişisel eşyalarımıza geçebiliyor. Bu nedenle esas korunma yöntemi elleri yıkamak ve hijyen kurallarına uymak. Sabunla en az 20 saniye elleri yıkamak hala en güvenilir yöntem olarak öne çıkıyor.

