Umumi Tuvaletlerde Tuvalet Kağıdı Sermek Bakterilerden Korur mu?

Kamuya açık tuvaletlerde en çok endişe edilen konu hastalık bulaşması oluyor. Ancak araştırmalara göre mikropların çoğu cansız yüzeylerde uzun süre kalamıyor. Klozet kapağına kısa süreli temas, bu yüzden ciddi bir risk oluşturmuyor.

Ayrıca cildimiz doğal bir koruyucu bariyer görevi görüyor. Açık bir yara ya da ciddi bir sağlık sorunu olmadığı sürece, tuvalet oturağı üzerinden hastalık kapma olasılığı düşük kabul ediliyor.