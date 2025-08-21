Umumi Tuvaletlerde Tuvalet Kağıdı Sermek Bakterilerden Korur mu?
Uçakta, bir alışveriş merkezinde ya da herhangi bir ortak kullanım tuvaletinde... Hepimizin aklına aynı soru gelir. Umumi tuvaletlerde oturmak gerçekten hastalık bulaştırır mı? Pek çok kişi bu riski azaltmak için klozetin üzerine tuvalet kağıdı seriyor ya da havada bekleyerek kullanmaya çalışıyor. Ancak araştırmalara göre bu yöntemler düşündüğümüz kadar etkili değil. Asıl riskli olan yüzeyler bambaşka.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mikroplar klozet kapağında uzun süre yaşamıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kağıt sermek ya da klozette çömelmek koruma sağlamıyor.
Asıl tehlike ellerle temas edilen yüzeylerde...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın