İtalya Sokaklarında Güvercin Beslemek Neden Yasak?

Venedik’te güvercinlere yönelik yaklaşım, geçmişte oldukça farklıydı. Bu kuşlar sadece sevimli canlılar, kültürel ve dini bir simge olarak kabul ediliyordu. Palmiyelerle süslenen dini törenlerde özgür bırakılır, bazıları geleneksel yemeklerin parçası olur, hayatta kalanlar ise Aziz Mark’ın korumasına girmiş sayılırdı. Kentin yerlileri, yıllar içinde bu kuşları şehrin renkli parçası olarak benimsedi.

Turistlerin ilgisiyle birlikte kuşlara yem atanlar arttı, meydan esnafı sabah saatlerinde zemine tahıllarla şirket logosu çizecek kadar ileri gitti. Bazı gelin-damatlar düğün sonrası atılan pirinçleri sadece mutluluk için değil, kuşları kutlamaya ortak etmek için de savuruyordu. Zamanla güvercinler, şehir hayatının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.