onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İtalya Sokaklarında Güvercin Beslemek Neden Yasak?

İtalya Sokaklarında Güvercin Beslemek Neden Yasak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.08.2025 - 13:24

Venedik, kanalları kadar güvercinleriyle de ünlü bir şehir. Özellikle San Marco Meydanı, yıllarca turistlerin kuşlarla dolup taştığı bir fotoğraf klasiğine dönüştü. Ama artık kuşlarla baş başa bir selfie çekmek eskisi kadar kolay değil. Çünkü İtalya’da güvercin beslemek yasaklandı. Hatta kurala uymayanlara ciddi para cezaları bile kesiliyor. İyi de neden? Gelin, bakalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir zamanlar baş tacı edilen güvercinler, nasıl sorun haline geldi?

Bir zamanlar baş tacı edilen güvercinler, nasıl sorun haline geldi?

Venedik’te güvercinlere yönelik yaklaşım, geçmişte oldukça farklıydı. Bu kuşlar sadece sevimli canlılar, kültürel ve dini bir simge olarak kabul ediliyordu. Palmiyelerle süslenen dini törenlerde özgür bırakılır, bazıları geleneksel yemeklerin parçası olur, hayatta kalanlar ise Aziz Mark’ın korumasına girmiş sayılırdı. Kentin yerlileri, yıllar içinde bu kuşları şehrin renkli parçası olarak benimsedi. 

Turistlerin ilgisiyle birlikte kuşlara yem atanlar arttı, meydan esnafı sabah saatlerinde zemine tahıllarla şirket logosu çizecek kadar ileri gitti. Bazı gelin-damatlar düğün sonrası atılan pirinçleri sadece mutluluk için değil, kuşları kutlamaya ortak etmek için de savuruyordu. Zamanla güvercinler, şehir hayatının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.

Görünmeyen zararlar büyüdü, temizlik yükü kaldırılamaz hale geldi...

Görünmeyen zararlar büyüdü, temizlik yükü kaldırılamaz hale geldi...

Güvercin sayısı kontrolden çıkınca beraberinde pek çok sorun da kendini göstermeye başladı. Şehirdeki tarihi yapılar, sütunlar, mermer kaplamalar güvercin dışkıları yüzünden aşınmaya ve kirlenmeye başladı. Özellikle San Marco Meydanı’nda her gece özel temizlik araçları devreye giriyordu. İşletme sahipleri ise her sabah yağmur yağsın diye dua eder hale geldi. Bir araştırmaya göre, güvercinlerin yarattığı kirliliğin yıllık temizlik maliyeti kişi başı 350 euroya kadar çıkmıştı. 

Üstelik sadece dışkı değil, kuşların mimari yapılarda yarattığı fiziksel tahribat da göz ardı edilemez boyuttaydı.Girişlerde, cam kenarlarında, küçük sütun aralarında yiyecek arayan kuşlar taş dokulara zarar veriyordu. 1997 yılında kısmi bir yasak getirilerek sadece San Marco dışındaki bölgelerde güvercin beslemek suç sayıldı. Ancak bu çözüm kısa sürdü, çünkü kuşlar bu kez tamamen meydana yöneldi. 

Ortalık adeta kanat çırpan kalabalıklarla doldu ve şikayetler arttı. Sonunda 2008 yılında tam kapsamlı yasak ilan edildi. Artık Venedik'in hiçbir yerinde güvercin beslenmesine izin verilmiyor. Yasağı ihlal edenlere anında 500 euro ceza kesiliyor.

Yasak geldi ama güvercinler gitmedi, sadece alışkanlıklarını değiştirdi.

Yasak geldi ama güvercinler gitmedi, sadece alışkanlıklarını değiştirdi.

Yasak sonrası şehirdeki kuşlar bir anda yok olmadı. Sadece insanların ellerinden tahıl yemek yerine yere düşen kırıntıların peşine düştüler. Bugün bile kafelerde masalar arasında gezinen, bar sandalyesine tünemiş bir güvercin görmek şaşırtıcı değil. 

Yasaktan en çok etkilenen grup ise kuşlara yem satarak geçimini sağlayan sokak satıcıları oldu. Onlar için turistlerin ilgisi önemli bir gelir kaynağıydı. Yasakla birlikte bu alan tamamen kapandı. Turistler hala meydanda güvercinlerle fotoğraf çekiyor ama artık avuçlarında yem taşımıyor. Şehir sakinleri ise kararın ardından biraz daha rahat.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın