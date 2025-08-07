Kyoto’da Parlak Renkler Neden Saygısızlık Olarak Görülüyor?
Kyoto, Japonya’nın kültürel kalbi olarak biliniyor. Yüzlerce yıllık tapınaklar, geleneksel evler ve taş sokaklar bu şehirde hala yaşıyor. Fakat bu estetik sadece tarihi yapılardan ibaret değil. Modern binalar, restoran zincirleri ve marketler bile bu düzene ayak uydurmak zorunda. Öyle ki McDonald’s bile o meşhur kırmızı-sarı logosunu burada kullanamıyor. Peki neden? Parlak renklerin bile 'saygısızlık' olarak görülebildiği Kyoto’nun şehir estetiğine dair detaylar oldukça ilginç.
Kyoto’nun tarihi dokusu, görsel sadelikle korunuyor.
McDonald’s’tan Starbucks’a, logolar bile bu kurallara boyun eğiyor!
Parlak renk sadece göz yormuyor, kültüre de saygısızlık sayılıyor.
