Kyoto’da Parlak Renkler Neden Saygısızlık Olarak Görülüyor?

Kyoto, Japonya’nın eski başkenti olmasının yanında, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan birçok kültürel yapıya ev sahipliği yapıyor. Şehir üç yanı dağlarla çevrili doğayla iç içe bir yapıya sahip. Bu özel dokunun bozulmaması için 2007 yılında “Miyako Manzara Rehberi” adı verilen bir dizi kentsel düzenleme yürürlüğe girdi.

Bu düzenlemeler, binaların sadece yüksekliğini değil, çatıların hangi renk olacağını, dış duvarların hangi tonlarda olabileceğini ve reklam panolarının ne kadar sade olması gerektiğini dahi detaylandırıyor. Örneğin, dış cephe duvarları Munsell renk sisteminde 6 değerini geçemeyecek kadar mat ve yumuşak tonda olmak zorunda. Amaç, modern unsurların göze batmaması ve geleneksel Kyoto havasının olduğu gibi kalması.