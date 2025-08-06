Yurt Dışındaki Bazı Evlerin Neden Yan Yana 2 Giriş Kapısı Var?

18. ve 19. yüzyılda özellikle Georgian ve Federal tarzı evlerde simetri, estetik bir zorunluluk olarak görülüyordu. O dönemin mimarları için bir evin dış cephesinin dengeli görünmesi, neredeyse sanat kuralıydı. Pencerelerin karşılıklı hizalanması, bacaların tam ortalanması ve panjurların simetrik durması gibi detaylar çok önemliydi. Ancak bazı durumlarda iç mimari düzen, tam ortada bir kapı yerleştirmeye izin vermezdi.

Bu gibi durumlarda evin dış cephesindeki simetriyi bozmamak için bir ikinci kapı daha eklenirdi. Kapılar bazen sembolikti, bazen de kullanılabilir durumdaydı. Yani iki kapı sadece giriş-çıkış amacı taşımıyordu, evin mimari uyumunu tamamlayan birer parçaydı. Günümüzde artık böyle bir estetik takıntı yaygın olmasa da o dönem mimarları için bu tür detaylar evin şık olup olmadığını belirleyen unsurlar arasındaydı.