Yurt Dışındaki Bazı Evlerin Neden Yan Yana 2 Giriş Kapısı Var?
Yurt dışındaki bazı eski evlerde yan yana iki ön kapı görmek ilk bakışta kafa karıştırabilir. İlk akla gelen cevap “herhalde eskiden iki daireydi” olabilir. Ancak bu kapıların çoğu tek bir aileye ait evlerde bulunuyor. Yani işin içinde mimari veya kültürel bir gerekçe var. Bazen tamamen estetik amaçla, bazen de sosyal kurallar doğrultusunda bu şekilde inşa edilmişler. Peki hangi evler neden iki kapılı olurdu? Gelin, bu mimari gizemin perde arkasına birlikte bakalım.
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18. ve 19. yüzyıl mimarisi denge isterdi.
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Bazı evlerde iki kapının kullanım amacı tamamen farklıydı.
İki kapının ardında yatan sebeplerin bazıları daha pratik, bazılarıysa daha sembolikti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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