Haberler
Yemek
Pilavın Lezzetini 10 Kat Artıran Tüyo!

Pilavın Lezzetini 10 Kat Artıran Tüyo!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
12.10.2025 - 10:12

Pirinç pilavı, neredeyse her evin olmazsa olmazı! Ancak pirinç pilavını tane tane yapmak maharet ister. Özellikle sulu yemeklerin yanında sıklıkla tercih edilen pirinç pilavı doğru tekniklerle ustalık eserine dönüşebilir. Pirinç pilavına eklenecek olan bir malzeme, pilavın tane tane olmasını ve kusursuz bir kıvama ulaşmasını sağlar. 

Üstelik pilava eklenecek olan bu malzeme her evde var!

"Pilavım tane tane olmuyor" sözüne son!

"Pilavım tane tane olmuyor" sözüne son!

Yaptığımız yemeklere ustalık katacak birbirinden etkili yöntemler bulunuyor. Sulu yemeklerin daha lezzetli olması için farklı bir yöntem, pilavların lapa olmaması için ise farklı bir yöntem uygulanıyor. Üstelik bu püf noktaları uygulaması oldukça kolay!

Pirinç pilavına bir dilim limon eklemek pilavın daha beyaz ve tane tane olmasını sağlıyor. Limonun içerisinde yer alan asitler, pirincin üzerindeki nişastayı emiyor. Bu da nişastan iyice ayrılan pirinçlerin yapışmasını engelliyor. Pirincin üzerindeki nişastadan kurtulmak için pişirme öncesinde de güzel bir yıkama işlemi yapılması gerekiyor.

Pilava limon eklemek lezzeti ise etkilemiyor.

Pilava limon eklemek lezzeti ise etkilemiyor.

Pirinç pilavına limon eklemek pilavın lezzetini etkilemiyor çünkü limon pişme aşamasında değil, bekleme aşamasında ekleniyor. 

Yapmanız gereken tek şey pirinci ılık ya da sıcak suda bekletirken içerisine bir dilim limon eklemek. 15-20 dakika limonlu suda bekleyen pirinçler nişastasını daha kolay salacak ve limin sayesinde diri kalacak. Pirincinizi beklettikten sonra limonu çıkartın ve pilavınızı her zamanki gibi pişirin.

Tane tane pirinç pilavı için pirinçleri güzelce yıkamaya dikkat edin. Eğer terayağı ekleyecekseniz öncelikle pirinçleri zeytinyağında kavurun, sonrasında da tereyağı ekleyin. Böylece tereyağının lezzetini daha yoğun alacaksınız. Ayrıca pilav piştikten sonra mutlaka demlendirin. 

Tek bir limon dilimiyle harikalar yaratacaksınız!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
