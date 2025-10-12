Pilavın Lezzetini 10 Kat Artıran Tüyo!
Pirinç pilavı, neredeyse her evin olmazsa olmazı! Ancak pirinç pilavını tane tane yapmak maharet ister. Özellikle sulu yemeklerin yanında sıklıkla tercih edilen pirinç pilavı doğru tekniklerle ustalık eserine dönüşebilir. Pirinç pilavına eklenecek olan bir malzeme, pilavın tane tane olmasını ve kusursuz bir kıvama ulaşmasını sağlar.
Üstelik pilava eklenecek olan bu malzeme her evde var!
"Pilavım tane tane olmuyor" sözüne son!
Pilava limon eklemek lezzeti ise etkilemiyor.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
