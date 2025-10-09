onedio
Yemek.com Şefi Ferhat Bora, GastroEkonomi Zirvesinde Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.10.2025 - 20:26

TURYİD’in düzenlediği “5. Global GastroEkonomi Zirvesi” bu yıl Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. İkinci kez AKM’de düzenlenen zirvede, TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ve Zirve Komitesi Başkanı Ebru Koralı ev sahipliği yaptı. Etkinlik, gastronomi sektörünün önde gelen temsilcileri ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından akademisyen ve sanatçıları bir araya getirdi.

Şef ve yazar Ferhat Bora, 'Sosyal medya gastronominin en güçlü katalizörlerinden biri haline geldi ama bu güç doğru kullanılmazsa kültürel erozyona yol açabiliyor. Doğru kullanıldığında ise küçük bir kasabayı dünyanın rotasına sokabiliyor. Ben hep şunu söylüyorum; mesele çok izlenmek değil, gerçekten inandırmak. Çünkü içerik üretmek artık sadece paylaşmak değil, bir kültürü temsil etmek, bir hikâyeyi yaşatmak demek' ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya doğru kullanıldığında küçük bir kasabayı dünyanın rotasına sokabiliyor"

Yemek.com Şefi ve yazar Ferhat Bora, zirvede sosyal medyanın gastronomi üzerindeki rolünü değerlendirirken şunları belirtti:

'Gezi ve yemek içerikleri artık sadece sosyal medyada paylaşılan keyif anları değil; şehirlerin tanıtımı, yerel ekonomilerin canlanması ve gastronomi turizminin büyümesinde önemli bir araç haline geldi. Tek bir telefonla çekilen video, bazen bir ilin resmi tanıtım bütçesinden daha fazla etki yaratabiliyor. Ancak bu etki, doğru kullanılmadığında kültürel erozyon, fiyat artışları ve tüketici güvensizliği gibi sorunlara yol açabiliyor; doğru yönetildiğinde ise küçük esnaf ve yerel üreticiler için büyük fırsatlar sağlıyor.

Bora kendi deneyimlerinden yola çıkarak şunları aktardı:

'Bir tabak yemekle bir insanı doyurabilirsiniz ama iyi hazırlanmış bir içerik, bir işletmeyi, bir ilçeyi hatta bir ülkeyi doyurur. Bugün bir telefonla çekilen kısa bir video, bazen bir ilin tanıtım bütçesinden çok daha fazla etki yaratabiliyor. Sosyal medya gastronominin en güçlü katalizörlerinden biri haline geldi ama bu güç doğru kullanılmazsa kültürel erozyona yol açabiliyor. Doğru kullanıldığında ise küçük bir kasabayı dünyanın rotasına sokabiliyor. Ben hep şunu söylüyorum; mesele çok izlenmek değil, gerçekten inandırmak. Çünkü içerik üretmek artık sadece paylaşmak değil, bir kültürü temsil etmek, bir hikâyeyi yaşatmak demek.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
