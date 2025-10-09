Yemek.com Şefi Ferhat Bora, GastroEkonomi Zirvesinde Konuştu

TURYİD’in düzenlediği “5. Global GastroEkonomi Zirvesi” bu yıl Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. İkinci kez AKM’de düzenlenen zirvede, TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ve Zirve Komitesi Başkanı Ebru Koralı ev sahipliği yaptı. Etkinlik, gastronomi sektörünün önde gelen temsilcileri ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından akademisyen ve sanatçıları bir araya getirdi.

Şef ve yazar Ferhat Bora, 'Sosyal medya gastronominin en güçlü katalizörlerinden biri haline geldi ama bu güç doğru kullanılmazsa kültürel erozyona yol açabiliyor. Doğru kullanıldığında ise küçük bir kasabayı dünyanın rotasına sokabiliyor. Ben hep şunu söylüyorum; mesele çok izlenmek değil, gerçekten inandırmak. Çünkü içerik üretmek artık sadece paylaşmak değil, bir kültürü temsil etmek, bir hikâyeyi yaşatmak demek' ifadelerini kullandı.