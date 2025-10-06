Düşündüğümüzden Daha Önemli Bir Soru: Pirinci Yıkamalı mıyız?

İlk olarak, pirinci yıkamak kirlerden arındırır. Hızlıca birkaç kez durulamak, kuru pirinçte bulunabilecek kir, toz, kalıntılar, kimyasallar ve hatta olası böcekleri temizlemeye yardımcı olur.

İkinci olarak, pirinci yıkamak dokusunu iyileştirir. İşleme ve nakliye sırasında pirinçler birbirine sürtünerek nişastalı bir toz oluşturur; bu da pişmiş pirincin yapışkan veya sakız gibi olmasına yol açabilir. Pirinci yıkamak fazla nişastayı giderir ve pişmiş pirincin kabarık ve lezzetli olmasını sağlar.