onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Düşündüğümüzden Daha Önemli Bir Soru: Pirinci Yıkamalı mıyız?

Düşündüğümüzden Daha Önemli Bir Soru: Pirinci Yıkamalı mıyız?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 14:13

Eğer siz de pirinç pilavının hem pratik hem de lezzetli olduğunu düşünüyorsanız, muhtemelen kendinize şu soruyu sormuşsunuzdur: “Pirinci yıkamalı mıyım? Yıkayacaksam, nasıl yıkamalıyım?”

Sizin için anlattık!

Kaynak: https://creators.yahoo.com/lifestyle/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısaca yanıtlamamız gerekirse: Pirinçleri pişirmeden önce yıkamanız gerekli; bunun birkaç nedeni var.

Kısaca yanıtlamamız gerekirse: Pirinçleri pişirmeden önce yıkamanız gerekli; bunun birkaç nedeni var.

İlk olarak, pirinci yıkamak kirlerden arındırır. Hızlıca birkaç kez durulamak, kuru pirinçte bulunabilecek kir, toz, kalıntılar, kimyasallar ve hatta olası böcekleri temizlemeye yardımcı olur.

İkinci olarak, pirinci yıkamak dokusunu iyileştirir. İşleme ve nakliye sırasında pirinçler birbirine sürtünerek nişastalı bir toz oluşturur; bu da pişmiş pirincin yapışkan veya sakız gibi olmasına yol açabilir. Pirinci yıkamak fazla nişastayı giderir ve pişmiş pirincin kabarık ve lezzetli olmasını sağlar.

Hangi tür pirinç ve tahılları yıkamalısınız?

Hangi tür pirinç ve tahılları yıkamalısınız?

Yıkamanız gereken pirinç ve tahıllar:

  • Basmati, yasemin, uzun taneli, kısa taneli, suşi pirinci gibi beyaz pirinçler,

  • Her tür kahverengi pirinç,

  • Sütlaç için kullanılan pirinç,

  • Farro, arpa ve kinoa gibi tahıllar.

Pirinci yıkamak için kullanabileceğiniz birkaç yöntem de söyleyelim:

Pirinci yıkamak için kullanabileceğiniz birkaç yöntem de söyleyelim:

  • Pirinç yıkamak için süzgeç yöntemini kullanabilirsiniz. Önce pirinci bir kaseye koyun, birkaç santim soğuk su ekleyin ve elinizle karıştırarak fazla nişastayı gevşetin. Daha sonra ince gözenekli bir süzgeç veya elek yardımıyla bulanık suyu süzün ve pirinci tekrar kaseye alın. Pirinci temiz suyla yeniden örtün, karıştırın ve tekrar süzün. İkinci durulamadan sonra su nispeten berraksa, suyunu süzüp pişirmeye başlayabilirsiniz; eğer hala bulanıksa, pişirmeden önce bir kez daha durulamanız gerekir.

  • Süzgeç veya kevgir pirinci yıkamanın en pratik yollarından biri olsa da, mutlaka bunlara ihtiyacınız yoktur. Tülbent, kahve filtresi veya temiz bir mutfak havlusu kullanarak da pirinci süzebilirsiniz.

  • Ayrıca normal bir kaseyle de pirinci rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Yukarıda anlatılan yöntemi uygulayın; ancak süzgece dökmek yerine suyu mutfak lavabosunun üzerinde yavaşça elinize dökün. Buradaki püf noktası, pirincin çoğunu kasede tutacak kadar yavaş davranmak ve kaçmaya çalışan taneleri elinizle yakalamaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın