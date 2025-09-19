onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gençlik İksiri: Bu Basit Alışkanlık Yaşlanmayı Adeta Yavaşlatabilir

Gençlik İksiri: Bu Basit Alışkanlık Yaşlanmayı Adeta Yavaşlatabilir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 13:40

Birçok insan genç kalmak için bakım ürünlerine servet harcıyor. Peki yaşlanmayı yavaşlatmak gerçekten bu kadar zor mu? Oysa gençliğin sırrı, bazen en basit şeyde yani düzenli egzersizde saklı olabilir…

Buyurun detaylara👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/he...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaşlanmayı yavaşlatmak ve uzun bir ömür sürmek için mucizevi formüller arıyorsanız, çözümü çok uzaklarda aramayın.

Yaşlanmayı yavaşlatmak ve uzun bir ömür sürmek için mucizevi formüller arıyorsanız, çözümü çok uzaklarda aramayın.

Anti-aging (Yaşlanma karşıtı) uzmanı Dr. Vassily Eliopoulos, haftada yalnızca üç kez yapılacak bir alışkanlığın biyolojik yaşınızı yıllarca geriye çekebileceğini söylüyor.

Dr. Eliopoulos’un altını çizdiği nokta oldukça basit: “Aynada gördüklerinize değil, kaslarınızın gücüne odaklanın.”

Ona göre gençliğin sırrı dış görünüşte değil, kas gücünde gizli. Kuvvet antrenmanları sadece fit görünmek için değil; kemikleri güçlendirmek, metabolizmayı hızlandırmak, beyni korumak ve bağımsız yaşamı uzatmak için de olmazsa olmaz.

Elbette koşu ve yürüyüş gibi kardiyo egzersizlerinin de faydası var. Ancak uzmanlara göre yaşlanmayı gerçekten yavaşlatan şey ağırlık kaldırma ya da direnç egzersizleri.

Araştırmalar, güçlü kaslara sahip kişilerin yaşam süresinin daha uzun olduğunu ortaya koyuyor.

“Ne kadar kaslı göründüğünüz değil, ne kadar güçlü olduğunuz önemli” diyor Dr. Eliopoulos. 

Araştırmalara göre düşük kas gücü, ölüm riskini iki katına çıkarabiliyor. Hatta el sıkma gücü ya da diz kuvveti, yaşam süresiyle ilgili en güvenilir göstergeler arasında kabul ediliyor.

Telomer araştırmaları da bu tezi destekliyor. Haftada 90 dakika kuvvet antrenmanı yapanların biyolojik yaşları ortalama 4 yıl daha genç çıkıyor.

Üstelik ağır spor salonu programlarına mazur kalmanıza bile gerek yok. Squat, şınav, deadlift veya barfiks gibi temel egzersizlerle başlayabilirsiniz. Çünkü önemli olan düzenli, aşamalı ve bilinçli çalışmak.

Kasları korumanın yolu yalnızca antrenmandan geçmiyor.

Kasları korumanın yolu yalnızca antrenmandan geçmiyor.

Uzmanlara göre yaşa göre değişmekle birlikte kilo başına 1.3–1.8 gram protein almak kas yapımını destekliyor.

Sonuç mu? Güçlü kaslar eşliğinde daha uzun ve daha sağlıklı bir hayat. Çünkü sağlıklı ve genç kalmanın gerçek dışarıda yapmaya çalıştığınız değişikliklerde değil, içeride olan değişikliklerde yatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
İçerik Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın