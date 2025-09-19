Gençlik İksiri: Bu Basit Alışkanlık Yaşlanmayı Adeta Yavaşlatabilir

Ona göre gençliğin sırrı dış görünüşte değil, kas gücünde gizli. Kuvvet antrenmanları sadece fit görünmek için değil; kemikleri güçlendirmek, metabolizmayı hızlandırmak, beyni korumak ve bağımsız yaşamı uzatmak için de olmazsa olmaz.

Elbette koşu ve yürüyüş gibi kardiyo egzersizlerinin de faydası var. Ancak uzmanlara göre yaşlanmayı gerçekten yavaşlatan şey ağırlık kaldırma ya da direnç egzersizleri.