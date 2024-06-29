Stresle Başa Çıkmak İçin Mutlaka Bir Şans Vermeniz Gereken Beyin Egzersizleri
Stresle Başa Çıkmak İçin Mutlaka Bir Şans Vermeniz Gereken Beyin Egzersizleri
Kaynak: https://x.com/fearless_rising/status/...
Strese karşı savaşmak için seçkin sporcular, CEO'lar ve psikologlar üzerinde 1200 saatten fazla çalıştıktan sonra, işinize yarayabilecek 7 tavsiyeyi paylaşan yaşam koçu Sarah Larsen'dan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Stres yıpratıcı olabilir, ancak stresinizi anlamak ve yönetmek yaşam kalitenizi önemli ölçüde artırabilir.
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Stres üzerindeki kontrolünüzü geri kazanmak için, seçkin sporcular, CEO'lar ve psikologlar üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalardan elde edilen bu yedi güçlü nöro-hack'i uygulayın. 👇
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