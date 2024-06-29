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Stresle Başa Çıkmak İçin Mutlaka Bir Şans Vermeniz Gereken Beyin Egzersizleri

Stresle Başa Çıkmak İçin Mutlaka Bir Şans Vermeniz Gereken Beyin Egzersizleri

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 10:31

Strese karşı savaşmak için seçkin sporcular, CEO'lar ve psikologlar üzerinde 1200 saatten fazla çalıştıktan sonra, işinize yarayabilecek 7 tavsiyeyi paylaşan yaşam koçu Sarah Larsen'dan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak

Kaynak: https://x.com/fearless_rising/status/...
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Stres yıpratıcı olabilir, ancak stresinizi anlamak ve yönetmek yaşam kalitenizi önemli ölçüde artırabilir.

Stres yıpratıcı olabilir, ancak stresinizi anlamak ve yönetmek yaşam kalitenizi önemli ölçüde artırabilir.

Kronik stres, beyninizdeki amigdala yapısını tetikleyerek 'savaş ya da kaç' tepkisini başlatır, stres hormonlarının yükselmesine neden olur ve kendi kendini onarma mekanizmalarını devre dışı bırakarak hastalık riskini artırır.

Stres üzerindeki kontrolünüzü geri kazanmak için, seçkin sporcular, CEO'lar ve psikologlar üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalardan elde edilen bu yedi güçlü nöro-hack'i uygulayın. 👇

Stres üzerindeki kontrolünüzü geri kazanmak için, seçkin sporcular, CEO'lar ve psikologlar üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalardan elde edilen bu yedi güçlü nöro-hack'i uygulayın. 👇

Fizyolojik nefes alma tekniği

Fizyolojik nefes alma tekniği

Vücudu hızla sakinleştiren bu tekniğin adımları: 

  • Burundan derin nefes alın

  • Ciğerleri doldurmak için kısa bir nefes daha alın

  • İçinizdeki tüm nefesi ağızdan tamamen verin

Bu döngünün 1-3 kez tekrarlanması maksimum CO2'nin dışarı atılmasına, kalp atış hızının düşürülmesine ve gevşemeye yardımcı olur.

Mel Robbins'in 5 Saniye Kuralı

Mel Robbins'in 5 Saniye Kuralı

Anksiyeteyi ve alışılmış stres tepkilerini bozmak için 5'ten 1'e kadar geri sayın.

Bu işlem Prefrontal korteksi aktive eder ve olumsuz düşünce kalıplarını kesintiye uğratır. Böylece beyni tepkisel bir durumdan eylem odaklı bir duruma geçirir.

Üç Soru Testi

Üç Soru Testi

Stresi azaltmak için düşüncelerinizi Jon Acuff'un bu filtreleriyle değerlendirerek düzenleyin. Kendinize şu soruları sorun:

  • Bu doğru mu?

  • Bu yararlı mı?

  • Bu nazik mi?

Gereksiz stresi önlemek için yanlış, yararsız veya nazik olmayan düşünceleri atın.

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Joe Dispenza'nın Zihinsel Provası

Joe Dispenza'nın Zihinsel Provası

Performansı artırmak için başarıyı canlı bir şekilde zihninizde görselleştirin. 

Şu adımları takip edin 👇

  • Görselleştirmeye tüm duyuları dahil edin

  • Durumla gelecek zaferi ve minnettarlığı hissedin 

  • Olumlu sinir devrelerini güçlendirmek için bunu düzenli olarak uygulayın

Tim Ferriss'in Korku Ayarı egzersizi

Tim Ferriss'in Korku Ayarı egzersizi

Korkularınızı sistematik bir şekilde ele alın:

  • Korkuları net bir şekilde tanımlayarak

  • Önleyici tedbirler üzerine beyin fırtınası yaparak

  • Hasar onarımı için planlama yaparak

  • Eylemin faydalarını listeleyerek

  • Eylemsizliğin maliyetleri göz önünde bulundurarak

Bu test, beynin olumsuz sonuçları abartma ve harekete geçmenin olumlu sonuçlarını küçümseme eğilimini önlemeye yardımcı olur.

Yargılanma korkusunu yenmek

Yargılanma korkusunu yenmek

Onay arayışı yerine özgünlüğe öncelik verin:

  • Başkalarının fikirlerini aşırı derecede önemsemenin sağlığa zarar verdiğini kabul edin

  • Kendinize karşı dürüst olmayı taahhüt edin

Özgünlük, uzun vadeli refah ve stresi azaltmak için çok önemlidir.

Swish Modeli (NLP Tekniği)

Swish Modeli (NLP Tekniği)

Bu Nöro-Linguistik Programlama (NLP) tekniğini kullanarak istenmeyen davranışları değiştirin.

  • İstenmeyen davranışı gözünüzde canlandırın

  • İstediğiniz davranışla hızlıca değiştirin

  • Yeni davranış otomatik hale gelene kadar tekrarlayın

Bunu tutarlı bir şekilde uygulayarak, tepkilerinizi etkili bir şekilde yeniden programlayabilir ve stresi azaltabilirsiniz.

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