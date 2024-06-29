Stresle Başa Çıkmak İçin Mutlaka Bir Şans Vermeniz Gereken Beyin Egzersizleri

Anksiyeteyi ve alışılmış stres tepkilerini bozmak için 5'ten 1'e kadar geri sayın.

Bu işlem Prefrontal korteksi aktive eder ve olumsuz düşünce kalıplarını kesintiye uğratır. Böylece beyni tepkisel bir durumdan eylem odaklı bir duruma geçirir.