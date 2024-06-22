İlerleyen Yaşlarda Ortaya Çıkan Demans Hastalığının Erken Belirtileri

San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi Hafıza ve Yaşlanma Merkezi'nde nöropsikolog olan Doktor Katherine Rankin, erken belirtilerin farkına varmanın zor olabileceğini, ancak kişilerin davranış veya yeteneklerdeki herhangi bir önemli değişikliğin tıbbi konsültasyon gerektirdiğini belirtmektedir.