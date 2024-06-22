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İlerleyen Yaşlarda Ortaya Çıkan Demans Hastalığının Erken Belirtileri

İlerleyen Yaşlarda Ortaya Çıkan Demans Hastalığının Erken Belirtileri

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 15:01

Demans belirtileri her zaman hemen tanımlanamayabilir ve belli belirsiz olabilir. Sürpriz gibi ortaya çıkabilen bu belirtiler nelermiş hadi hep birlikte görelim...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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Uzmanlar demansın en erken belirtilerinin hafif ve beklenmedik olabileceğini belirtmektedir.

Uzmanlar demansın en erken belirtilerinin hafif ve beklenmedik olabileceğini belirtmektedir.

San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi Hafıza ve Yaşlanma Merkezi'nde nöropsikolog olan Doktor Katherine Rankin, erken belirtilerin farkına varmanın zor olabileceğini, ancak kişilerin davranış veya yeteneklerdeki herhangi bir önemli değişikliğin tıbbi konsültasyon gerektirdiğini belirtmektedir.

Demanslı kişiler alaycılığı tanımakta veya birinin yalan söylediğini tespit etmekte zorlanabilirler.

Demanslı kişiler alaycılığı tanımakta veya birinin yalan söylediğini tespit etmekte zorlanabilirler.

Bu belirti, genellikle bu yeteneği koruyan Alzheimer hastalarıyla tezat oluşturur.

Sık düşmeler Alzheimer hastalığının erken bir göstergesi olabilir.

Sık düşmeler Alzheimer hastalığının erken bir göstergesi olabilir.

Araştırmalar, nihayetinde Alzheimer'a yakalanan yaşlı yetişkinlerin tanıdan yıllar önce düşmeye daha yatkın olduğunu göstermektedir.

Demans, sosyal normların ve yasal sınırların anlaşılmamasına yol açarak hırsızlık veya uygunsuz sosyal davranışlar gibi bireyin karakterine uymayan olağandışı davranışlara neden olabilir.

Demans, sosyal normların ve yasal sınırların anlaşılmamasına yol açarak hırsızlık veya uygunsuz sosyal davranışlar gibi bireyin karakterine uymayan olağandışı davranışlara neden olabilir.

'Azalmış bakış' adı verilen klinik bir belirti erken demansta ortaya çıkabilir.

'Azalmış bakış' adı verilen klinik bir belirti erken demansta ortaya çıkabilir.

Bireyler bu durumda boş boş bakıyor gibi görünür ve okumakta güçlük çekebilir ve genellikle okurken satır atlayabilir.

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Demanslı bireyler, bilişsel gerileme nedeniyle çevrelerini yanlış anlayabilir. Yenmeyen maddeleri yiyecek sanarak gıda olmayan nesneleri veya bozulmuş yiyecekleri yiyebilirler.

Demanslı bireyler, bilişsel gerileme nedeniyle çevrelerini yanlış anlayabilir. Yenmeyen maddeleri yiyecek sanarak gıda olmayan nesneleri veya bozulmuş yiyecekleri yiyebilirler.

Sizde ya da sevdiğiniz bir kişide bu belirti ya da semptomlar varsa, doktora gitmenizde fayda var.

Sizde ya da sevdiğiniz bir kişide bu belirti ya da semptomlar varsa, doktora gitmenizde fayda var.

Ancak uzmanlar bunların “kişinin önceki davranışlarında bir değişiklik olmadığı sürece demans belirtisi” olmadığının unutulmaması gerektiğini söylüyor.

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