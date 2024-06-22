İlerleyen Yaşlarda Ortaya Çıkan Demans Hastalığının Erken Belirtileri
İlerleyen Yaşlarda Ortaya Çıkan Demans Hastalığının Erken Belirtileri
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Demans belirtileri her zaman hemen tanımlanamayabilir ve belli belirsiz olabilir. Sürpriz gibi ortaya çıkabilen bu belirtiler nelermiş hadi hep birlikte görelim...👇
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Uzmanlar demansın en erken belirtilerinin hafif ve beklenmedik olabileceğini belirtmektedir.
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Demanslı kişiler alaycılığı tanımakta veya birinin yalan söylediğini tespit etmekte zorlanabilirler.
Sık düşmeler Alzheimer hastalığının erken bir göstergesi olabilir.
Demans, sosyal normların ve yasal sınırların anlaşılmamasına yol açarak hırsızlık veya uygunsuz sosyal davranışlar gibi bireyin karakterine uymayan olağandışı davranışlara neden olabilir.
'Azalmış bakış' adı verilen klinik bir belirti erken demansta ortaya çıkabilir.
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Demanslı bireyler, bilişsel gerileme nedeniyle çevrelerini yanlış anlayabilir. Yenmeyen maddeleri yiyecek sanarak gıda olmayan nesneleri veya bozulmuş yiyecekleri yiyebilirler.
Sizde ya da sevdiğiniz bir kişide bu belirti ya da semptomlar varsa, doktora gitmenizde fayda var.
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