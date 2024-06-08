Ne Yemeliyiz? Beslenme Biçiminiz ile Kanser Riskini Azaltmak Mümkün!

Yapılan araştırmalar sonucunda bitki temelli beslenmek hem kanser hem de kalp hastalığı riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Hadi bu araştırmanın detaylarını hep birlikte inceleyelim...👇

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