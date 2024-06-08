Ne Yemeliyiz? Beslenme Biçiminiz ile Kanser Riskini Azaltmak Mümkün!
Ne Yemeliyiz? Beslenme Biçiminiz ile Kanser Riskini Azaltmak Mümkün!
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Bitki temelli bir diyet kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azaltır. Bu diyeti uygulayan yetişkinlerin 30 yıl içinde kalp sorunları yaşama riski %52 daha düşüktür.
Bitki temelli diyetler çeşitli kanser risklerini azaltır. Hücre hasarına karşı koruyan ve kolorektal ve meme kanseri risklerini azaltan antioksidanlar ve lif bakımından zengindirler.
Bütün olarak besin değeri yüksek gıdalardan oluşan bitki temelli diyetler, temel vitamin ve minerallerin yeterli miktarda alınmasını sağlayarak kilo yönetimine yardımcı olur ve iltihaplanmayı azaltır.
Sadece katı olarak vejetaryenlik olmadan da bitkilerden faydalar elde edilebilir. Bitkisel gıdalara öncelik verirken ara sıra hayvansal ürünlere yer vermek sağlığı iyileştirmeye devam edebilir.
Tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalık risklerinin azaltılması da dahil olmak üzere sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarmak için işlenmiş seçenekler yerine bütün, işlenmemiş bitkisel gıdalara odaklanmak daha sağlıklı bir yaşamın gerekliliklerindendir.
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