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Ne Yemeliyiz? Beslenme Biçiminiz ile Kanser Riskini Azaltmak Mümkün!

Ne Yemeliyiz? Beslenme Biçiminiz ile Kanser Riskini Azaltmak Mümkün!

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 15:01

Yapılan araştırmalar sonucunda bitki temelli beslenmek hem kanser hem de kalp hastalığı riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Hadi bu araştırmanın detaylarını hep birlikte inceleyelim...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak

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Bitki temelli bir diyet kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azaltır. Bu diyeti uygulayan yetişkinlerin 30 yıl içinde kalp sorunları yaşama riski %52 daha düşüktür.

Bitki temelli bir diyet kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azaltır. Bu diyeti uygulayan yetişkinlerin 30 yıl içinde kalp sorunları yaşama riski %52 daha düşüktür.

2021 yılında American Heart Association (AHA) dergisinde yayımlanan çalışmada 30 yıl boyunca 18 ila 30 yaş aralığındaki 5 bin katılımcı denetlendi. Bitki ağırlıklı beslenen katılımcıların 30 yıl içerisinde kalp ve damar rahatsızlığı geliştirme riskinin diğerlerine kıyasla yüzde 52 daha düşük olduğu görüldü.

Bitki temelli diyetler çeşitli kanser risklerini azaltır. Hücre hasarına karşı koruyan ve kolorektal ve meme kanseri risklerini azaltan antioksidanlar ve lif bakımından zengindirler.

Bitki temelli diyetler çeşitli kanser risklerini azaltır. Hücre hasarına karşı koruyan ve kolorektal ve meme kanseri risklerini azaltan antioksidanlar ve lif bakımından zengindirler.

Bütün olarak besin değeri yüksek gıdalardan oluşan bitki temelli diyetler, temel vitamin ve minerallerin yeterli miktarda alınmasını sağlayarak kilo yönetimine yardımcı olur ve iltihaplanmayı azaltır.

Bütün olarak besin değeri yüksek gıdalardan oluşan bitki temelli diyetler, temel vitamin ve minerallerin yeterli miktarda alınmasını sağlayarak kilo yönetimine yardımcı olur ve iltihaplanmayı azaltır.

Sadece katı olarak vejetaryenlik olmadan da bitkilerden faydalar elde edilebilir. Bitkisel gıdalara öncelik verirken ara sıra hayvansal ürünlere yer vermek sağlığı iyileştirmeye devam edebilir.

Sadece katı olarak vejetaryenlik olmadan da bitkilerden faydalar elde edilebilir. Bitkisel gıdalara öncelik verirken ara sıra hayvansal ürünlere yer vermek sağlığı iyileştirmeye devam edebilir.

Tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalık risklerinin azaltılması da dahil olmak üzere sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarmak için işlenmiş seçenekler yerine bütün, işlenmemiş bitkisel gıdalara odaklanmak daha sağlıklı bir yaşamın gerekliliklerindendir.

Tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalık risklerinin azaltılması da dahil olmak üzere sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarmak için işlenmiş seçenekler yerine bütün, işlenmemiş bitkisel gıdalara odaklanmak daha sağlıklı bir yaşamın gerekliliklerindendir.

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