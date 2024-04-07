Kendisi Küçük Etkisi Büyük Spor Tüyolarını Paylaşarak Amme Hizmeti Yapan 15 Kişi
Kendisi Küçük Etkisi Büyük Spor Tüyolarını Paylaşarak Amme Hizmeti Yapan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Tüm spor rutinlerini baştan aşağı değiştiren egzersiz tüyolarını paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Koşmaktan nefret ediyorum ama koşu bandında yokuşta yürümeyi seviyorum. Biraz daha zaman harcamamı gerektiriyor ama sorun olmuyor."
2. "Spor salonuna gitmeye motivasyonunuz olmadığı günlerde boş durmak yerine salona gidip gönlünüzün istediğini yapın. Programınıza uymasa bile hiçbir şey yapmamaktan iyidir."
3. "Bir rutine girerken hep kendimi fazla yoruyorum. Yavaş ilerlemek ve zamanla artan ayarlamalar yapmak gerçekten beni rutinlerden nefret etmekten alıkoyuyor!"
4. "Spor yaparken izlediğim bir dizi var. Kendimi o diziyi sadece spor yaparken izlemeye alıştırdığım için egzersizlerime daha motiveli başlıyorum ve hem de yarım saatten fazla egzersiz yapmaya alışmış oluyorum."
5. "Eğlenmek işin en önemli kısmı bu yüzden seveceğiniz türden egzersizler yapın ve bunlara sadık kalın."
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6. "Yoğun egzersizler iyidir ancak kendinize dinlenme günleri ayırmayı unutmayın. Bu günler sizin için çok önemlidir ve ama aynı anda unutulması kolaydır."
7. "Verebileceğim en temel tavsiye istikrarlı olmaktır. Programınızı bir iki gün ekmekten bir şey olmaz diye düşünürseniz o program bitmiştir demektir."
8. "Aşamalı ağırlık yükleme çok önemlidir. Pek çok insan her hafta aynı şeyleri yapıyor ve neden herhangi bir değişim elde edemediklerini merak ediyor. Yıllardır aynı egzersizleri aynı ağırlıkla yapan ve neden vücutlarının gelişmediğini anlamayan insanlar tanıyorum."
9. "Kendi evinizde küçük bir ağırlık seti bulundurun. Spor salonuna gidemeseniz bile en azında programınıza sadık kalmak için evde elinizden geleni yapmış olursunuz."
10. "Kulağa çok basit gelebilir ama suyun önemini asla unutmayın ve her zaman yanınızda su bulundurun."
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11. "Geleneksel yöntemlerle spor yapmak istemiyorsanız her zaman bir alternatif yol arayın. Örneğin dans etmek. Evde düzenli bir şekilde uzun süreli dans etmek bile egzersizden sayılabilir."
12. "Yemek hazırlığı. Haftanın yemeklerini planlamak, her şeyi Pazar günü pişirmek, ardından buzdolabını hafta için stoklamak düzenli bir yemek planına sadık kalmama gerçekten yardımcı oluyor."
13. "Yemek yediğiniz için egzersiz yapmak yerine, egzersiz yaptığınız için yemek yiyin. Düzenli beslenmenin önemini asla unutmayın"
14. "Antrenmanınızın geri kalanı düzenli ve uygun olduğunda güzel karın kasları için mekiklere bel bağlamanıza gerek kalmıyor."
15. "Haftada 3-4 kez 1 saat boyunca düzenli yüzmek benim zihinsel terapimdir."
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