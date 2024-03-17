Ailelerinin Güvenlerini Nasıl Paramparça Ettiğini Anlatarak Filmlere Konu Olabilecek Kişiler
Ailelerinin Güvenlerini Nasıl Paramparça Ettiğini Anlatarak Filmlere Konu Olabilecek Kişiler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/ravenishak/r...
En sevdikleri ve güvendikleri kişilerin hiç gözlerinin yaşına bakmadan nasıl güvenlerini hiçe saydıklarını anlatarak hepimizi hüzünlendiren hem de kızdıran kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim... 👇
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1. "6 yıllık erkek arkadaşım benden habersiz eşyalarımı satıyormuş ve bunu fark edip onun yüzleştiğimde yaptığı çok normalmiş gibi bana gelip 'zaten kullanmıyordun ne olacak' dedi. Meğerse çok uzun zamandır böyle bir şey yapıyormuş."
2. "Bir gece 2 yıllık sevgilimle ettiğim bir kavgadan sonra sevgilim gidip beni aldattı. Kavgamızın üstünden bir saat geçmeden gidip yakın bir arkadaşımla beni aldattı. Bir daha uzun bir süre kimseye güvenemedim."
3. "Eşim aylardır faturalarımızı ödemiyormuş ve o parayla kumar oynuyormuş. Kredi notu kötü olduğu için eşim sadece faturaları ödüyor ve ben de kredi kartlarının borçlarını ödüyorum. Meğerse eşim parasıyla kumar oynayıp kaybediyor ve gelen uyarı mesajlarını saklıyormuş."
4. "Eşim benimle parasal nedenlerden evlenmiş. Eşimle son kavgamızda öğrendiklerim beni derindan sarstı. Meğerse beni hiç sevmemiş sadece borçlarını kapatmak için benimle evlenmiş."
5. "Evliliğinin 4. yılında bir gün eve geldi ve beni hiç bir zaman sevmediğini söyledi. Ailesinin baskısı yüzünden evlenmiş benimle ve sadece onlardan uzak kalabilmek için kullanmış beni."
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6. "Hamileliğimin 4. ayında eşim baba olmak istemediğini söyledi. Kararı birlikte vermemize rağmen hamile kaldığım için beni suçladı ve sonunda çocuk daha doğmadan çekip gitti."
7. "Annesiyle hep benim arkamdan konuşuyormuş, benimle dalga geçiyorlarmış ve annesi benden aslında nefret ediyormuş. Bir gün şüphelendikten sonra mesajlarını okudum ve içim sarsıldı. İşin üzücü kısmı annesi yanımda hep beni ne kadar çok sevdiğinden bahsederdi."
8. "Aylardır birlikte olduğum kişi beni oturum izni alabilmek için kullanıyormuş..."
9. "Benim bilgilerimle hesaplar açıp benim adıma borçlar yapıyormuş. İşi benimle bitince de ortadan kaybolup gitti."
10. "Bir keresinde yanlışlıkla kendi iş epostama girmek yerine erkek arkadaşımınkine girdim ve bir arkadaşıyla olan epostalarını gördüm. İş epostası üzerinden benimle pek ilgilenmediğini sadece zaman öldürdüğünü konuşmuşlardı. O geceyi asla unutamayacağım."
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11. "Sevgilim hastaymış ve bunu benden gizlemiş. Onun yüzünden ben de hasta olduğumda da hiç bir şey demeden beni terk edip gitti."
12. "En zor zamanlarında yanında olduğum eşim, ona ihtiyacım olduğu tek zamanda arkadaşlarıyla eğlenmeyi terk etti. Ondan yardım istediğim için beni suçladı ve kötüledi."
13. "Bir yıldır çıktığım kişi evliymiş ve bunca zaman bunu benden gizlemiş. İş seheyati diye şehir dışında çıkma yalanı ile eşinin yanına gidiyormuş."
14. "Sebepsiz yere çıkardığı kavgayı günlerce uzatıp büyüttükten sonra benden ayrılan eski sevgilimin bu olaydan bir hafta sonra başka birisiyle evlendiğini öğrendim. Meğerse diğer görüştüğü kişiyle işler ciddileşince bana tekmeyi basmış."
15. "Eski eşim çocuk istemiyorum diye benden boşandı ve işin komik yanı ilişkimizin başında bana hep ne kadar çocukları sevmediğinden bahsediyordu."
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