Karşı Taraf Söyleyince Işık Hızında Soğumalarına Sebep Olan Cümleleri Paylaşarak İçini Döken 15 Kişi
Karşı Taraf Söyleyince Işık Hızında Soğumalarına Sebep Olan Cümleleri Paylaşarak İçini Döken 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İlişikide oldukları insanlardan duydukları ve o kişiye olan bakış açıklarını derinlemesine sarsan en korkunç şeyleri paylaşarak hepimizi daha dikkatli olmaya dürten kullanıcılardan derldiğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Bir keresinde çıktığım biri bana aile içi şiddet yüzünden terapiye gittiğini söylemişti. konu hakkında daha detaylı konuşmaya başladığımızda öğrendim ki şiddeti uygulayan oymuş. Kızına evde şiddet uyguluyormuş."
2. "Sosyal medya üzerinden tanıştığım birisiyle ilk buluşmada duyduklarım insanların ne kadar kötü olabileceğini bana tekrardan hatırlattı. buluştuktan sonra bana 'Fotoğraflarda daha güzeldin kesinlikle hayal kırıklığın uğradım keşke hiç gelmeseydim buraya' dedi ve utanmadan hesabı ödemeden çekip gitti."
3. "İlk buluşmamızda gülerek bana 'seni daha önce bir kaç kez takip etmiştim, beni hiç fark etmedin!" demişti. O günden sonra sokaklarda hep arkama bakarak gezer oldum..."
4. "27 yaşındaki kocaman adam bana mahallede top oynayan cocukları nasıl dövdüğünü kahkahalarla anlattı..."
5. "Üçüncü buluşmada espiri yaparmış gibi eski sevgilisi bir partiye gitmesini istemediği için gizlice içeceğine uyku ilacı katıp onu uyuttuktan sonra gizlice partiye gittiğini söyledi."
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6. "Daha tanışalı bir hafta olmadan bana 'bundan sonra başka hiç bir erkekle konuşamazsın, sosyal medya hesaplarındaki tüm erkekleri engelle' demişti."
7. "Restorana arabayla giderken arabayı bilerek bir kedinin üzerine kırdı ve tüm yol boyu kahkahalar attı."
8. "Bana kendisi hakkında söylediği her şey yalanmış. Savunması ise yaptığından beter 'Eğer beni havalı bulursan benimle çıkmaya devam edersin diye düşündüm' "
9. "Beni aldattıktan sonra 'Ben seni seviyorum diğer kişiyle sadece sıkıldığım için takılıyorum' demişti. Bunu söyledikten sonra üzüntüm sadece nefret olmuştu."
10. "Eski eşim biz evlendikten sonra tamamen farklı bir insana dönüştü. Ona neden bunca zaman bana yalan söyledin diye sorduğumda ise bana 'Bilseydin benimle evlenmezdin' dedi."
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11. "Kadınlar tarafından yazılan kitapları okumam ben diyen eski sevgilim."
12. "Yeni tanıştığım biri bana eski sevgililerine santaj yapmasıyla ve onlardan para almasıyla böbürlenmişti"
13. "İki yıldır çıktıktan sonra bana 'senden daha iyisini bulursam seninle evlenirim' demişti."
14. "Benimle mesajlar üstünden ayrıldıktan sonra benden çok karşıt tepki görmediği için bana 'Bensiz hiçbir şeysin, seni peşimden koşturucam' yazmıştı."
15. "Bana köpeğimin çok çirkin olduğunu ve onu her gördüğünde onu tekmelemek istediğini söylemişti."
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