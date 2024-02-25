Nesiller Arası Travmanın Önüne Geçerek İlham Veren 15 Ebeveyn
Nesiller Arası Travmanın Önüne Geçerek İlham Veren 15 Ebeveyn
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
Kendi büyüme şekilleri ile çocuklarının bugün büyüdükleri şekil arasındaki uçurum kadar olan farkları paylaşarak hepimizi hayrete düşüren kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleylim...👇
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1. "Ailem eskiden kişisel hayatım, hislerim ve duygularım hakkında hiçbir şeyi duymak istemezdi ve bu ben büyürken mental sağlığımda bir sürü kalıcı etkilere neden oldu. Şu an 32 yaşımdayım ve çocuklarımla hergün konuşuyorum."
2. "Ebeveynlerim haksız bile olsalar asla hiçbir şey için özür dilemezlerdi. Şimdi ise elimden geldikçe çocuklarıma karşı anlayışlı olup onlara kızdığım zaman onlardan özür diliyorum."
3. "Genellikle çocuklarımın nerede olduklarını kontrol ederim çünkü ben büyürken ne annem ne de babam nerelerde neler yaptığımı asla sormazdı. Bazı aileler gibi kısıtlayıcı değilim tabii ki ama genel olarak çocuklarımın neler yaptıklarını sorarım böylece yaptıkları şeyleri önemsediğimi hissederler."
4. "Eşim ile çocukluğumuz ve şu an çocuklarımızı yetiştirme şeklimiz arasındaki en büyük fark, çocuklarımıza onları sıkça sevdiğimizi söylememizdir."
5. "En büyük fark çocuklarımıza istedikleri şeyleri seçme özgürlüğü sunmamızdır. Küçükken ailem asla isteklerime saygı duymazdı şimdi ise çocuklarımın istedikleri şeyleri onlara faydalı olmasını göz önünde bulundurarak yapıyorum."
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6. "Aradaki en büyük fark gelişen teknoloji olsa gerek. Eskiden evimizde televizyon bile yokken şu an çocuklarımın elinde her türlü teknolojik alet bulunuyor."
7. "Televizyondaki ve dışarda gördükleri veya duydukları şeyler hakkında sordukları soruları dürüstçe cevaplıyorum. Her şeyden bihaber olmak yerine etraflarında olup biteni erken yaşta anlamaları daha sağlıklı olur."
8. "Çocuklarımla daha fazla zaman geçirmeye çalışıyorum. Eskiden babamı sadece yemek saatlerinde görürdüm çünkü sabah işte akşam da dışarda arkadaşlarıyla olurdu."
9. "Eskiden tüm vaktimizi dışarda oyunlar oynayarak geçirirdik şimdiki çocuklar okula gitmek dışında dışarı hiç çıkmıyorlar."
10. "Çocuklarıma şu ana kadar bir kere bile vurmadım. Onları cezalandırmak yerine onlarla konuşmayı ve onlara yaptıkları hatayı anlatıp bundan ders çıkarmalarını öğütlüyorum."
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11. "Eskiden aç olmasak bile zorla yemeğe oturtuluyorduk ve tabağımız bitmeden masadan kalkmamız yasaktı. Şimdi ise çocuklarım istedikleri zaman yemek yiyebiliyor."
12. "Sosyalleşme bakımından arada büyük farklar var. Eskiden her gün arkadaşlarımızla dışarıda buluşurduk. Şimdi ise çocuklarımın tüm arkadaşlıkları sosyal medya üstünde işliyor."
13. "Eskiden ailem beni olmamı istedikleri kişi olmam için zorlarlardı şimdi ise ben çocuklarıma hayatlarını istedikleri şekilde yönlendirmeleri için fırsat sunuyorum. Sadece onlara yol göstermek ve destek olmak için yanlarında duruyorum."
14. "Ailem sarılmaya karşı pek açık olan insanlar değillerdi. Toplasan onlarla dört veya beş defa sarılmışızdır. Şimdi ise çocuğumun ihtiyacı olduğunu düşündüğüm her zamanda ona sarılıyorum."
15. "Annem eskiden hep beni başka çocuklarla kıyaslardı ve bana onlardan daha aşağıdaymışım gibi hissettirdi. Şimdi ise ben tüm çocuklarımı olabildiğinde destek oluyorum ve hep onlarla ne kadar gurur duyduğumu söylüyorum."
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