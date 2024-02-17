Çocukluğumuzda Bir Türlü Sevemesek de Büyüyünce Tadını Çıkarmaya Doyamadığımız 15 Durum
Çocukluğumuzda Bir Türlü Sevemesek de Büyüyünce Tadını Çıkarmaya Doyamadığımız 15 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Küçükken gına getiren ama büyüdükçe tadından yenmez dedikleri şeyleri paylaşarak keşke o eski günlere dönebilseydim dedirten kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Hiçbir şey yapmamak. Çocukken yapacak bir şeyler olmadığı için çok sıkılırdım şimdi ise keşke tüm gün yatsam ve hiçbir şey yapmasam diyorum..."
2. "Çocukken dışarıyı evim olarak bilirdim şimdi ise dışarda durduğum her saniye eziyet gibi geliyor keşke evden asla çıkmasam."
3. "Eskiden annem beni yatağa zorla erken saatlerde gönderirdi şimdi ise işlerim yüzünden her zaman gecenin köründe yataktayım. Yatağa erken girdiğim an en mutlu anım."
4. "Duş almak eziyet gibi gelirdi şimdi ise duş almak en favori aktivitelerimden birisi."
5. "Eskiden insanlar niye hep kahve içerdi hiç anlamazdım şimdi ise komiktir ki güne kahve olmadan başlayamıyorum..."
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6. "Küçükken yanlışlıkla yedikten sonra tövbe ettiğim acılı yemeklerin şimdi bağımlısıyım..."
7. "Eskiden annem bize tavuk nugget bile yapsa mutlu olurdum şimdi ise doğru dürüst bir öğün yemeden kendime gelemiyorum ve en iyisi de kendi yemeğimi kendim yapabiliyorum."
8. "Eskiden babama bahçe işlerinde yardım etmekten nefret ederdim şimdi ise göz bebeğim gibi baktığım kendime ait küçük bir bahçem var."
9. "Sebzeler en büyük düşmanım olmaktan en büyük dostuma dönüştüler..."
10. "Küçükken bana hediye olarak kıyafet verilmesini hiç sevmezdim gözüm hep büyük şeylerdeydi. Şimdi ise bir t-shirt ile bile gölümü kazanabilirsiniz..."
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11. "Eskiden ev temizliği en büyük kabuslarımdan birisiydi şimdi ise kendi evimi temizleyince çok ferahlamış hissediyorum."
12. "Annem ile alışverişe çıkmaktan çok sıkılırdım şimdi ise tüm paramı alışverişe döküyorum..."
13. "Eskiden küçük kestirmeler yapmak yerine dışarıda oyun oynamayı seven birisiydim. Şimdi ise ance bu kestirmeler sayesinde günü atlatabiliyorum
14. "Eskiden okula gitmekten nefret ederdim şimdi ise öğretmenim ve işimi abartılı derecede seviyorum..."
15. "Eskiden eve misafir gelmesini hiç sevmezdim şimdi ise evimde misafir ağırlamayı çok seviyorum."
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