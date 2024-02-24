Doğrusunu Bildiklerini Zannederken Hayatının En Büyük Hatasını Yapan İnsanlardan 15 Ders
Doğrusunu Bildiklerini Zannederken Hayatının En Büyük Hatasını Yapan İnsanlardan 15 Ders
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/dannicaramir...
Yetişkinlik hayatları boyunca yaptıkları ve kendilerine 'daha iyisini bilmeliydim' dedirten anılarını paylaşarak hepimize daha dikkatli olmamız için nasihatler veren kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Daha önce bu konu hakkında uyarılmama rağmen uyarılara kulak asmayıp arkadaşlarımla eve çıktım. İlk bir aydan sonra her şey sarpa sardı keşke tanımadığım birisiyle eve çıksaydım dedirttiler..."
2. "Yıllar önce eşim aldattım ve o günden beri hayatım hiçbir şey iyiye gitmiyor. Çok pişmanım ama maalesef bu olan hiçbir şeyi değiştirmiyor..."
3. "Yıllar önce ayrıldığım eski sevgilimle tekrardan çıkmaya başladık. Onu çok seviyordum ama onun gizliden konuştuğu başka kızlar da varmış. Yıllar sonra tekrardan barıştık çünkü onu bir türlü aşamadım ama bana söylediği her şey yalanmış çünkü çıkmaya başlamamızdan bir ay sonra beni aldattı..."
4. "Katarakt ameliyatımı göz cerrahı yerine deneyimsiz bir göz doktorunun yapmasına izin verdim. Sol gözümde stafilokok enfeksiyonu oluştu ve şu anda sürekli çift görme sorunu yaşıyorum."
5. "Eşimle birlikte çıktığımız seyahatte dolandırıldık. Seyahat acentesi zaten çok güvenilmez geliyordu ama gene de şansımızı deneyelim dedik ve çok pişman olduk. Berbat bir geziye çıktık ve paramızdan da olduk..."
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6. "Yalnızlığım yüzünden narsist bir kadınla evlenmek üzereydim. Bu kişiye yıllarımı verdim ve onun tek yaptığı hem fiziken hem ruhen benden bir şeyler almak oldu. İşin tek iyi kısmı düğünden önce ondan ayrılmayı başardım ama 5 yılım heba oldu..."
7. "Bağımlılığın tetiklediği sorumsuz hareketlerim yüzünden evliliğimden oldum. İki seneliğine hapiste yattım ve eşim beni doğal olarak bırakmak zorunda kaldı."
8. "Başkalarının yatırım tavsiyelerine güvenerek biriktirdiğim paranın büyük bir kısmını hisselere yatırdım ve elimdeki çoğu şeyi kısa sürede kaybettim. Büyük riskler herkese uydun değil..."
9. "Yıllardır aşık olduğum iş arkadaşıma asla açılma şansım olmadı. Bugün onu başka bir kadınla gördüm ve içim parçalandı belki de onunla daha önce konuşsaydım şuan benimle birlikte olabilirdi..."
10. "Evimde hali hazırda bulunan sorunları görmezden geldim ve bir gün ben işteyken bozuk bir prizden çıkan bir yangından dolayı evimi kaybettim..."
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11. "Hayattaki ne büyük hayalim evlenip çocuk sahibi olmaktı. Bu sonunda gerçekleştiği zaman çok mutluydum ama aynı anda gençtim ve birikimsizdim. Çok zorlu yıllar geçirdim çocuk yetiştirmek bana göre değilmiş meğerse..."
12. "Kendilerine yardım etmek için nadiren herhangi bir şey yapan çocuksu insanlara güvenmek ve onlara yardım etmek. Sevdiğinizi düşündüğünüz insanlar bile size yalan söyleyebilir ve bu nedenle başkaları için ne yapmak istediğinizi düşünmeden önce öncelikle kendinize iyi bakmanız önemlidir."
13. "Kendi hislerim ve isteklerimden önce başka insanlarınkine hep öncelik verdim. Asla sınırlar çizmeyi başaramadım ve bundan daha iyisini bilmem gerektiğinin de hep farkındaydım. Artık kendime daha iyi bakıyorum ancak keşke bu değişim daha erken gelseydi..."
14. "Geç yaşta üniversiteye tekrardan geri döndüm ve bu kesinlikle benim için zaman ve para kaybı oldu. Ani bir kararla hareket etmek yerine üstüne daha iyi düşünmem gerekirdi. Okul hala bana göre değilmiş..."
15. "İşimi evliliğimin önüne koydum ve hem eşime hep çocuklarıma zorluklar yaşattım..."
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