Genç Hallerine Bir Çift Lafı Olan Yetişkinlerden Duymanız Gereken 15 Tavsiye
Genç Hallerine Bir Çift Lafı Olan Yetişkinlerden Duymanız Gereken 15 Tavsiye
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
18 yaşındaki halleri karşılarında olsa kendilerine verecekleri öğütleri ya da uyarıları paylaşarak hepimizi düşündüren kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim. 👇
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1. "Hiçbir şey kendi kendine düzelmeyecek ve her şeyi düzeltmek sadece senin elinde olacak. Şimdiden sana iyi şanlar."
2. "Şu an kalbinde olan kişi hayatının aşkı değil ve bu büyük bir sorun değil merak etme karşına başka insanlar çıkacak."
3. "Bunu da atlatacaksın güveniyorum sana. Zor olacak ama sen elinden geleni yapmaya devam et sonunda yüzü gülen sen olacaksın."
4. "Hala yapabiliyorken elinden geldiği kadar büyükanne ve büyükbabanı ziyaret et ve onlarla konuş..."
5. "Bir aile kurmadan önce evin ve araban olsun yoksa ilerde bu meseleden başın çok ağrıyacak."
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6. "İnsanlara oldukları davran ve onları öyle kabullen. Onları olmalarını istediğin gibi yapmaya çalışma."
7. "Kendi iş yerinde çalışmıyorsan boşuna kendini o iş için yıpratma. İnan bana asla kendinden öndün vermeye değmeyecek."
8. "İnan bana düşündüğünden daha aptalsın. Etrafındaki herkesten daha zeki görünmek için uğraşmana gerek yok. Sen de insansın ve insanlar zamanla büyüyüp gelişir."
9. "Hata yapmaktan korkma. Sana gelecekte yapacağın hatalardan nasıl kaçacağını söylemeyeceğim çünkü hata yapmak hayatın bir parçası. Önemli olan o hatadan ders çıkarmak."
10. "Yeni şeyler denemekten korma çünkü ileride yeni şeylere asla zamanın olmayacak."
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11. "Yaşlanmak hakkında çok endişelenme. Anın tadını çıkarmaya çalış sadece."
12. "Sonunda her şey yoluna giriyor, mutlu ve sağlıklısın. Meğerse özsaygı sorunlarınızın üstesinden gelmenin sırrının düzenli egzersiz yapmakmış. Belki bunu benden birkaç yıl önce yapmaya başlayabilirsin."
13. "Her maaşından köşeye bir şeyler sakla ve onunla yatırım yap. Gelecekte kendine teşekkür edeceksin."
14. "Mental sağlığından daha önemli hiçbir şey yok o yüzden başkaları içinden kendinden ödün vermeyi bırak."
15. "Lütfen ama lütfen okulu bırakma. Kendini geliştirmeden bu hayatta bir yere varmak sadece şans ile olur ve inan bana bizde o şans yok."
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