Öğrencilerinin Yaşadığı Ailevi Sorunları Göstererek İçler Acısı Durumları Paylaşan 15 Öğretmen
Öğrencilerinin Yaşadığı Ailevi Sorunları Göstererek İçler Acısı Durumları Paylaşan 15 Öğretmen
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/ravenishak/p...
Çocukların hayatlarının önemli bir parçası olan öğretmenlerden derlediğimiz bu içeriğimizde, öğretmenlerin öğrencilerinde gözlemledikleri 'kötü ebeveynliğin meyveleri' nelermiş hadi hep birlikte inceleyelim... 👇
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1. "Okula hep geç gelen bir öğrencinin velisiyle yaptığım bir toplantıda bana 'çocuğum istediği zaman uyur ve uyanır, bunun peşinde koşturacak değilim' demişti. Çocuk uyuya kaldığı için okula geç geliyormuş."
2. "Bir öğrencim de uzun bir süre hastayken okula geliyordu ve durumu beni endişelendirmeye başlamıştı. Çocukla yaptığım konuşmada şoka uğradım. Annesi hastaneye gitmesini izin vermiyormuş ve onun yerine ona vitamin hapları içiriyormuş."
3. "Çoğu çocuk sinir veya üzüntülerini ne yapacaklarını bilmiyor. Bunlar yerine konuşmak yerine içlerine kapanıyorlar. Sebebi ise aileleri üzgün veya kızgın olduklarına onlara televizyon izletip ya da ellerine telefon vermeleri."
4. "İletişim hep uzak olan, asla toplantılara gelmeyen, mesajlara cevap veya aramalara cevap vermeyen ebeveynler genelde çocuklarının eğitimini önemsemez ve okulu bedava bakım evi olarak görür."
5. "Çocuklarının kötü hareketlerin gülen veya önemli değilmiş gibi davranan ama başka çocuk yapınca çıldıran ebeveynler en büyük sorundur."
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6. "Okula bir hafta iyi olan bir diğer hafta kötü olan bir öğrencim vardı ve bu çocuğun niye böyle olduğunu asla çözemiyordum. Veli toplantısından sonra sebebi belli oldu. Çocuğun anne ve babası ayrımış bu yüzden de bu onun hal ve davranışlarını etkiliyormuş."
7. "Öğretmenlik yaptığım lisedeki öğrenciler okulu çok ekiyor ve velilerini aradığımda da hep negatif cevaplar alıyorum. Hatta bir tanesi benim oğlum öyle bir şey yapmaz diyip beni yalan söylemekle suçladı."
8. "Öğrencilerin okuldaki sorunlarını gelip bize anlatmaları yerine tüm işi ailelerine yaptırmaları. İletişim kurmak ve sorunları konuşabilme yetileri gelişmediği için ailelerini işin içine alıyorlar ve meseleler gereksiz yere büyüyor."
9. "Hasta çocuklarını sanki önemsiz bir durummuş gibi okula göndermeleri ve diğer çocukların da hasta olmalarına sebep olmaları."
10. "Çocukları derslerden kalıyor diye gelip bizi suçlamaları hatta kavga etmeleri ama asla çocuklarına yardım etmeye çalışmamaları."
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11. "Bir çocuk kendini dersleriyle çok yıpratıyorsa ve mutlu değilse bilin ki ailesinin baskısı ve zoru yüzündendir."
12. "Çocuk tütün ürünü gibi kokuyorsa, ailelerinin onların sağlığını önemsemediği ve yanlarında bu ürünleri tükettiği anlamına gelir."
13. "Kaba dayı rölü kesen ve hep diğer çocuklara zorbalık yapanların evlerinde büyük sorunlar vardır ve çocukları bu durumlardan çok etkileniyor demektir."
14. "Çocuklardaki dikkat bozukluğunun en büyük sebebi ailelerinin her fırsatta ellerine telefon ve tablet vermeleridir."
15. "Çocukları beslenmesiz okula gönderen ve onun yerine çocuklara sadece para veren ebeveynler. O çocuklar o parayla kendilerini doyurmak yerine sadece abur cubur yiyor."
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