Yaptırdıkları DNA Testinden Sonra Hayatlarının Şokunu Yaşayan 12 Kişi
Yaptırdıkları DNA Testinden Sonra Hayatlarının Şokunu Yaşayan 12 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/briangalindo...
Yaptıkları DNA testlerinden sonra onları şaşkınlığa uğratan gerçekleri öğrenen kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyim...👇
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1. "Bir gün DNA kiti aldım ve kuzenimin aslında üvey kız kardeşim olduğunu öğrendim. Annemin, her zaman amcam olduğunu düşündüğüm adamla ilişkisi vardı ama onun biyolojik babam olduğu ortaya çıktı. Annem öğrendiğimi biliyor ve bu bana çocukluğuma dair düşünmem gereken çok şey olduğunu gösterdi".
2. "Annemin biyolojik babası, onu büyüten ve dedem olarak tanıdığım adam değildi. Biyolojik babası aslında tarih kitaplarında adı geçen gerçek bir süper casus olan annesinin ilk kocasıydı. Üvey amcam ve oğluyla temasa geçtim bana babasının çılgın hayatı hakkında bilgiler verdiler."
3. "Arkadaşım babasının üvey olduğunu biliyordu ve her zaman gerçek babasının onu istemediğini düşünüyordu. Bir gün yaptığı DNA testinden sonra başka bir kız kardeşi olduğunu öğrendi ve onunla tanışma kararı aldı. Meğerse gerçek babasının onun varlığından bile haberi yokmuş. Şimdi tekrardan birlikteler ve birbirlerini çok seviyorlar."
4. "Testi yapalı bir hafta oldu ve hala buna inanmakta zorluk çekiyorum. 4 kardeşim var ve hepimizin babaları aslında farklı kişiler."
5. "Gerçek babam zamanında bizi terk etmiş ve anneme çok kötü davrandığı için annem bu bilgiyi mezarına kadar götürmüş. Hala bu güne kadar o adamı bulmaya çalışıyorum çünkü onuna söylemem gereken bir çift lafım var."
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6. "Babamın ölümünden sonra onun gerçek ailesini bulmaya çalıştık çünkü onca yıl bize asla ailesinden bahsetmedi. Meğerse ailesi çok kötü insanlarmış ve babam çocukken onlardan kaçmış ve bu yüzden asla onlardan bahsetmezmiş."
7. "Annem 50 yaşında babasının aslında gerçek babası olmadığını öğrendi. Annesi bunca zaman bunu ondan saklıyormuş ve annem annesiyle yüzleşmeye gidince annesi hala bunu reddediyordu."
8. "Sınıf arkadaşımla aslında akrabaymışız. İkimiz de yetim olduğumuz için zamanında evlatlık edindik ve şimdi birlikte DNA testi yaptıktan sonra aslında kardeş olduğumuz ortaya çıktı."
9. "30 yaşıma kadar hep ailenin tek çocuğu olduğumu sanıyordum. Bir hafta önce 3 tane daha kardeşim olduğunu öğrendim ve hala şoktayım."
10. "Rahmetli büyükbabamın evimden bir kilometre uzakta yaşayan ve kimsenin bilmediği bir oğlu olduğunu öğrendim. Bilmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu babama söyledim ama o kardeşiyle temas kurmamaya karar verdi. Babamın kardeşleri ve ebeveynleri trajik bir şekilde öldü ve uzun süredir kayıp olan erkek kardeşinin neredeyse 80 yaşında olduğu göz önüne alındığında, onunla iletişime geçmek ve ona böylesine korkunç bir yükü bindirmek istemedi."
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11. "DNA testi yaptırdıktan sonra ailemin aslında gerçek ailem olmadığını öğrendim ve işin kötü kısmı onlar da bunun farkında değildi. Ben doğduğumda hastanede bir karışıklık olmuş ve beni başka bir aileye vermişler. Bunca sene başka insanlar beni büyütmüş ve ailem olmuş."
12. "Annem bir gün kendisine çok benzeyen birisiyle tanıştı ve onunla yakın arkadaşlar oldular. Yıllar sonra DNA testi yapmaya karar verdiler ve sonuçlar onları şok etti. İkisi de küçükken evlatlık edilmişler ve aslında kardeşlermiş."
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