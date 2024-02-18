Partnerlerinin Evinde Gördükleri Akılalmaz Şeyleri Paylaşarak 'Kaç Kurtul' Dedirten 15 Kişi
Partnerlerinin Evinde Gördükleri Akılalmaz Şeyleri Paylaşarak 'Kaç Kurtul' Dedirten 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/briangalindo...
İlişkide oldukları erkeklerin evlerinin içinde bulunduğu halleri veya evlerinde buldukları tehlike çanlarını çalan eşyaları anlatan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Bir keresinde yeni çıkmaya başladığım birisinin evine gitmiştim ve ev toz içindeydi işin en kötü kısmı da tezgahın üstü kirli bulaşık doluydu. Evine gitme planını haftalar önce yapmıştık bir de..."
2. "Evde sadece tek bir havlu varsa bilin ki o havlu asla temiz değildir..."
3. "Uzun zamandır kaldıkları evde perde yerine örtü varsa bilin ki bir sorun vardır. Mesele maddi bir durum değil sorumsuzluktur sadece."
4. "Eski sevgilimin evine gittiğimde şoka uğramıştım. Evinde eski eşinin bir portresi vardı ve eski eşi şu an başka bir adamla evli..."
5. "Çıktığım birinin evine gittiğim zaman ilk baktığım şeylerden birisi halının temiz olup olmadığıdır. Eski sevgilimden travmam var..."
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6. "Banyo önemli bir unsur. Eski sevgilimin evindeki banyo o kadar kirliydi ki her yerde kıllar vardı..."
7. "Çıktığınız erkeğin evinde gerçek mutfak eşyaları yoksa sadece plastik bardak ve tabaklar varsa elinizde bir sorun vardır demektir..."
8. "Bu sadece erkeklere özgü bir durum değil ama çıktığınız kişinin evinde haftalarca birikmiş bulaşıklar varsa o kişinin sorumsuz birisi olduğundan emin olabilirsiniz..."
9. "Bunun şakası çok yapılıyor biliyorum ama çıktığınız kişinin evinde bakım ürünü olarak sadece üçü bir arada şampuan varsa o kişi pek hijyenik olmayabilir..."
10. "Kulağa çok büyük bir sorun gibi gelmese de çıktığınız kişinin evinde çöp kutusu yoksa ve çöpü poşetlere koyuyorsa biraz endişelenmeniz gerekebilir..."
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11. "Dağınık bir yatak dağınık bir hayat demektir."
12. "Çıktığım erkeklerin çarşaflarını ve örtülerini kontrol ederim hep. Benim kırmızı çizgimdir bu eğer kötü kokuyorlarsa bir sorunumuz vardır."
13. "Eski erkek arkadaşım evine sabun almıyordu...su ile yıkamak yeterli diyordu..."
14. "Yeni çıkmaya başladığım bir erkeğin evi eski kız arkadaşının eşyalarıyla doluydu. Sorduğum zaman hep anısı var atamam bunları diyordu..."
15. "Tuvaleti geçtim evin hiçbir yerinde kağıt havlu veya tuvalet kağıdı olmaması büyük bir sıkıntı..."
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