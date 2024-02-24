Uzmanlara Göre Çocuğunuza Söylemekten Kaçınmanız Gereken Çarpıcı Cümleler

Bu ifade, bir çocuğun sıkıntısının genellikle duygularını etkili bir şekilde iletememesinden kaynaklandığını anlamakta yetersiz kalır. Bunun yerine uzmanlar, 'Neye ihtiyacın var? Anlatmaya çalış.' ya da 'Sana nasıl yardımcı olabilirim?' gibi açık uçlu soruların sakin bir şekilde sorulmasını tavsiye ediyor. Çocuklarınızı, öfke veya üzüntü gibi duygularla baş etme yöntemlerini denemek için iletişim kurmanın alternatif yollarına ya da rol yapmaya teşvik edin. Ek olarak, çocuklar stresinizi algılayabildikleri için onlarla iletişim kurarken kendi tavrınıza ve verdiğiniz sinyallere dikkat etmeniz önemlidir. Sakinleşmek için biraz kendinize zaman ayırmak ve duygularınız üzerinde düşünmek, çocuklara değerli beceriler öğretir. Çocuklarınız üzgün olduklarında sakin kalmak, çocukların zor duygular ve durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olur.

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