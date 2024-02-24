Uzmanlara Göre Çocuğunuza Söylemekten Kaçınmanız Gereken Çarpıcı Cümleler
Uzmanlara Göre Çocuğunuza Söylemekten Kaçınmanız Gereken Çarpıcı Cümleler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/marieholmes/...
Büyürken her şeyden etkilenmeye açık olan çocuklara karşı hareketlerimizin yanı sıra sözlerimizin de büyük önemi vardır. Hadi bugün uzmanların derlediğimiz ve çocuklarımıza söylemekten kesinlikle çekinmemiz gereken şeyler nelermiş öğrenelim...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Kendi başına yap."
2. "Aferin sana!"
3. "Uslu olmanı istiyorum."
4. "Yapabilir misin? Sakıncası var mı? Lütfen yapabilir misin?"
5. "Sakin ol."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "O kadar da önemli değil."
7. "Niye bunu bana daha önce söylemedin?"
8. Bir talimatı veya ifadeyi “Tamam mı?” ile bitirmek.
9. "Yapma."
10. "Yaptığından memnun musun?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Ağlamadan konuş."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda