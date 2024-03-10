Geçmiş Yıllarda Düşüncesi Dahi Komik Gelirken Şimdilerde Normalimiz Haline Gelen 15 Durum
Geçmiş Yıllarda Düşüncesi Dahi Komik Gelirken Şimdilerde Normalimiz Haline Gelen 15 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yıllar önce duyunca gülüp geçtikleri ve artık hayatın bir parçası zamanında akıl almaz olan şeyleri paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyilim...👇
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1. "İnternetten tanışıp bir ilişkiye girmek. İnsanlar artık internetten tanıştıkları kişlerle evleniyor bile..."
2. "Youtube ilk çıktığı zaman 'bu ne saçma site diye düşünmüştüm' şimdi ise dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi."
3. "Kulağa saçma gelecek ama crocs terlikleri ilk gördüğüm zaman bana çok saçma gelmişlerdi. Popüler kültürün gözü kör olsun şuan herkes crocs alma peşinde."
4. "Yıllar önce matematik dersinde cebinizde hesap makinesiyle dolaşmayacaksınız diyen eski öğretmenim acaba şuan akıllı telefonundaki hesap makinesini kullanırken ne düşünüyor."
5. "Bluetooth kulaklık takanlar eskiden çok yargılanırdı şimdi ise en az herkesin kulağında bluetooth kulaklık var."
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6. "Eskiden bize televizyona çok yakın oturmayın derlerdi şimdi ise elimizdeki telefona saatlerce bakmadan duramıyoruz."
7. "Akıllı telefonların geldiği noktayla birlikte artık hepimizin elinin altında küçük süper bilgisayarlar var. Eskiden bilgisayarla devasa olurken şimdi ise avucumuzun içine sığacak boyuttalar."
8. "Tüm gün oyun oynamak yerine git biraz para kazan diyen insanlar oyun yayıncılarının ayda milyonlar kazandığını duyunca ne yapıyor acaba."
9. "Dijital dünyanın sizin gerçek dünyada aldığınız, yediğiniz, gittiğiniz ve söylediğiniz vb. her şeyin bir haritasını çıkarması."
10. "Bir şirket işinde tamamen evden çalışmak ofise hiç gitmek zorunda kalmamak."
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11. "Eskiden internette yabancılarla konuşmayın derlerdi şimdi insanlar sevgililerini internette buluyor..."
12. "Yapay zeka ya da robotların hayatımızın bir parçası olacağı fikri eskiden gülünç gelirken artık sadece korkutucu geliyor..."
13. "Eskiden video oyunları oynadığın için zorbalanırdın şimdi ise o oyunlarda kötüysen zorbalanıyorsun."
14. "Küresel ısınma eskiden hiç ciddiye alınmazdı ve galiba şu an bu yüzden bu haldeyiz..."
15. "Elektrikli arabalar eskiden hiç ciddiye alınmazdı. Normali varken elektrikliyi ne yapayım derdi insanlar. Şimdi ise bundan 20 yıl sonra elektrikli araba kullanmayan kalmayacak gibi görülüyor."
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