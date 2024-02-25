Akılalmaz Hikayeleriyle İç Sesimizin Bizleri Yanıltmayacağını Gösteren 15 Kişi
Akılalmaz Hikayeleriyle İç Sesimizin Bizleri Yanıltmayacağını Gösteren 15 Kişi
İç güdülerine güvenmekte haklı çıktıkları olayları paylaşarak bizi bir şeyi yapmadan önce iki kere düşünmeye ikna eden kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Bir gece karanlıkta evimin koridorunda yürürken aniden içimden bir anda ışıkları açmam gerektiğini hissettim. Işıkları açtıktan sonra şok oldum çünkü karşımda yerde sürünen ölümcül bir Taipan yılanını vardı. Eğer ışıkları ve ısırılsaydım beni ne ısırdığını bilemeyecektim ve doktorlar bana hangi panzehrin uygun olduğunu bulamayacaktı."
2. "Arka bahçemi çim biçme makinesiyle biçerken bir anca içimde ürkütücü bir his oluştu. Etrafa bakınca evde kimse olmamasına rağmen üst kattaki pencerede beni izleyen bir figür gördüğümü sandım. Bunu başta pek umursamadım ve çimleri biçmeye devam ettim. Ancak karşı konulmaz bir korku beni birdenbire olduğum yerde durdurdu. Tam o anda, önümde devasa bir çukur oluşuverdi ve eğer durmasaydım o çukurun içine düşebilirdim."
3. "Eşimle bir gün kiraladığımız kabinde kalırken bir gece ansızın eşim korkunç bir kabus ile uyanıp ağlamaya başladı. Ona daha iyi hissettirmek için biraz dışarda arabayla gezinme kararı aldık ve en sonunda geceyi bir otelde geçirdik. O akşam o kabinde yangın çıktı."
4. "Ayılardan korktuğum için annemden beni izci kampından eve erken almasını istedim. Ayrıldığım gece bir ayı kampa saldırdı. Şans eseri kimseye zarar gelmedi sadece eşyalar bertaraf oldu."
5. "Arkadaşlarım şehre gelen konsere gitmemiz için çok ısrar etti ama ben nedense hiç gitme taraftarı olamadım. Her neyse günün sonunda konser iptal edildi çünkü vokalist hemen konser öncesi bir kaza geçirdi. Boşu boşuna saatler boyunca beklemekten kurtulmuş oldum."
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6. "Yeni doğan bebeğim genelde geceleri uyanır ama geçen gece mışıl mışıl uyandı. Ben de genel de onunla uyanmaya alışkın olduğum için uyanıp onu kontrol etmeye gittim. Dışarıdan her şey normal gibi gözüküyordu ama içim rahat etmedi o yüzden nefesini kontrol ettim ve bir de ne göreyim bebek zar zor nefes alıyordu. O gece hemen hastaneye gittik."
7. "Bir gün arkadaşımla motosiklet sürüyordum o ara bir sürü eski araba lastiği taşıyan bir kamyonun arkasında yolda ilerliyorduk ki aniden orada içimden bir ses burada olmamız gerektiğini söyledi sonra kamyonun bizi geçip gitmesine izin vermek için iyice yavaşladık. Bundan birkaç dakika sonra, lastiklerden biri kamyondan düştü ve tam bizim olmamız gereken yere düştü."
8. "Küçükken çok kabus görürdüm bir gece uyanıp ebeveynlerimin odasına gittim ve onlara yastığım altında arılar olduğunu söyledim ve tabii ki de bana inanmadılar. Uzun bir süre ağladıktan sonra annem benimle geldi ve yastığın altına baktı ve cidden yastığın altında bir arı vardır!"
9. "Annem ve kız kardeşlerim arabayla şehir dışına çıkmak istediklerinde 5 ya da 6 yaşlarındaydım. O zaman baya ağlamıştım çünkü bir nedenden dolayı onlarla gitmek istemiyordum bu yüzden diğer kız kardeşimin arabasıyla gitmeye karar verdim. Sonrasında annem ve diğer kız kardeşim yolda kaza yaptılar ve bana eğer arabada olsaydım, ortada oturmak zorunda kalırdım ve kesinlikle ölürdüm dediler. Neyse ki ailem iyiydi ama bu olay beni hala ürkütüyor."
10. "Bir gün eve giderken nedense içimde sebepsiz yere merdivenlerden çıkma isteği oluştu. Benden sonra merdivenlere binen kişi merdivenin bozulması yüzünden saatlerce orada mahsur kaldı. Eğer merdivenleri çıkmasaydım onun yerinde olabilirdim."
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11. "Bir gece yolda arabamla gidiyordum ve yolun ortasında bir arabanın önünde iki kişinin yerde yattığını gördüm. İçimden bir ses burada bir şeylerin şüpheli olduğu yönündeydi o yüzden hiç durmadan devam ettim. Tam telefonumu çıkarıp polisi aramak için duruyorum ki dikiz aynama baktığımda yolda yatan iki kişinin ayağa kalktığını ve başka beş kişinin de çalıların arasından çıktığını gördüm."
12. "Babam bu hikayeyi her zaman anlatır. Bir gün ofiste çalışırken sebepsiz yere canı sıkılmaya başlıyor ve o yüzden molaya çıkıyor. Molaya çıkmasından 4 dakika sonra ofisin tavanı tam onun masasının olduğu yere çöküyor..."
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