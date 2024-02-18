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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 09:31

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Arkadaşlarıma eve gitmem lazım çok işim var demişimdir ama aslında olan:"

1. "Arkadaşlarıma eve gitmem lazım çok işim var demişimdir ama aslında olan:"
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2. "Stres ve endişeyle nasıl baş ediyorsun diye soranlara cevabım:"

2. "Stres ve endişeyle nasıl baş ediyorsun diye soranlara cevabım:"
twitter.com

3. "Gözümün gördüğü manzara ve telefonum gördüğü manzara..."

3. "Gözümün gördüğü manzara ve telefonum gördüğü manzara..."
twitter.com

4. "Benden nefret eden diğer kişiliğim yüzünden paylaştığım hikaye veya postu siliyorumdur"

4. "Benden nefret eden diğer kişiliğim yüzünden paylaştığım hikaye veya postu siliyorumdur"
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5. "Hiçbir alarm kurmadan uyumanın verdiği keyif..."

5. "Hiçbir alarm kurmadan uyumanın verdiği keyif..."
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6. "Geleceğimin nasıl olacağı ellerimde olduğu gerçeği aklıma her geldiği zaman ben:"

6. "Geleceğimin nasıl olacağı ellerimde olduğu gerçeği aklıma her geldiği zaman ben:"
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7. "Şarkının sözleri hayatını anlatıyordur..."

7. "Şarkının sözleri hayatını anlatıyordur..."
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8. "Hoşlandığın kişi dışında herkes paylaştığın hikayeye cevap verince"

8. "Hoşlandığın kişi dışında herkes paylaştığın hikayeye cevap verince"
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9. "Hayatında gene kötü bir şeyler oluyordur ama buna çoktan alışmışsındır"

9. "Hayatında gene kötü bir şeyler oluyordur ama buna çoktan alışmışsındır"
twitter.com

10. "Dört farklı kişiden tavsiye isteyip sonunda kendi bildiğimi yapmaya bayılıyorum"

10. "Dört farklı kişiden tavsiye isteyip sonunda kendi bildiğimi yapmaya bayılıyorum"
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11. "Benle konuşan kişinin daha çabuk susması için her dediklerine katılarak cevap verirken ben:"

11. "Benle konuşan kişinin daha çabuk susması için her dediklerine katılarak cevap verirken ben:"
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12. "Tüm gün kestirdikten sonra akşam uyumaya hazırlanırken ben:"

12. "Tüm gün kestirdikten sonra akşam uyumaya hazırlanırken ben:"
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13. "Üç saat içinde sekiz saatlik uykuyu almaya çalışırken ben:"

13. "Üç saat içinde sekiz saatlik uykuyu almaya çalışırken ben:"
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14. "Evdeki birilerinden sabah beni erken uyandırmalarını istemişimdir ve beni cidden uyandırmışlardır..."

14. "Evdeki birilerinden sabah beni erken uyandırmalarını istemişimdir ve beni cidden uyandırmışlardır..."
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15. "Yirmili yaşlar hayatın en güzel zamanlarıdır derler ama aslında gerçekte olan:"

15. "Yirmili yaşlar hayatın en güzel zamanlarıdır derler ama aslında gerçekte olan:"
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