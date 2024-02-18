Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Arkadaşlarıma eve gitmem lazım çok işim var demişimdir ama aslında olan:"
2. "Stres ve endişeyle nasıl baş ediyorsun diye soranlara cevabım:"
3. "Gözümün gördüğü manzara ve telefonum gördüğü manzara..."
4. "Benden nefret eden diğer kişiliğim yüzünden paylaştığım hikaye veya postu siliyorumdur"
5. "Hiçbir alarm kurmadan uyumanın verdiği keyif..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Geleceğimin nasıl olacağı ellerimde olduğu gerçeği aklıma her geldiği zaman ben:"
7. "Şarkının sözleri hayatını anlatıyordur..."
8. "Hoşlandığın kişi dışında herkes paylaştığın hikayeye cevap verince"
9. "Hayatında gene kötü bir şeyler oluyordur ama buna çoktan alışmışsındır"
10. "Dört farklı kişiden tavsiye isteyip sonunda kendi bildiğimi yapmaya bayılıyorum"
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Benle konuşan kişinin daha çabuk susması için her dediklerine katılarak cevap verirken ben:"
12. "Tüm gün kestirdikten sonra akşam uyumaya hazırlanırken ben:"
13. "Üç saat içinde sekiz saatlik uykuyu almaya çalışırken ben:"
14. "Evdeki birilerinden sabah beni erken uyandırmalarını istemişimdir ve beni cidden uyandırmışlardır..."
15. "Yirmili yaşlar hayatın en güzel zamanlarıdır derler ama aslında gerçekte olan:"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda