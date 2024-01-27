Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Ait olduğum jenerasyon"
2. "Her sabah uyandığım manzara 'Yeni bildirim yok'"
3. "Arkadaşıma gözlüğümü uzatabilir misin diye sormuşumdur"
5. "Kusura bakma meşguldüm dediğimde aslında olan:"
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6. "Bana eğer bıkmak için para verselerdi:"
7. "Her zaman aldığım şeyi alacağımı bilmeme rağmen menüye bakma şeklim"
9. "Arkadaş grubunuz küçüktür ama hepiniz kafadan gidiksinizdir"
10. "Gittiğiniz partide sadece tek bir kişiyi tanıyorsunuzdur"
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11. "Yatağa girerken olduğundan daha uykulu uyandığın zaman"
12. "Terapiye ihtiyacım var demişimdir ama aslında bana lazım olan terapi:"
13. "Yolda giderken önüne bir çukur çıkmıştır ama artık her şey için çok geçtir"
14. "İki farklı kişiliğim bir arada"
15. "Bilerek yerdeki yaprağa basmışsındır ama çıtırtı sesi çıkarmamıştır"
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