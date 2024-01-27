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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 12:16

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Ait olduğum jenerasyon"

1. "Ait olduğum jenerasyon"
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2. "Her sabah uyandığım manzara 'Yeni bildirim yok'"

2. "Her sabah uyandığım manzara 'Yeni bildirim yok'"
twitter.com

3. "Arkadaşıma gözlüğümü uzatabilir misin diye sormuşumdur"

3. "Arkadaşıma gözlüğümü uzatabilir misin diye sormuşumdur"
twitter.com

4. "İşimi yarına bırakmışımdır ve yarın artık gelmiştir"

5. "Kusura bakma meşguldüm dediğimde aslında olan:"

5. "Kusura bakma meşguldüm dediğimde aslında olan:"
twitter.com
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6. "Bana eğer bıkmak için para verselerdi:"

6. "Bana eğer bıkmak için para verselerdi:"
twitter.com

7. "Her zaman aldığım şeyi alacağımı bilmeme rağmen menüye bakma şeklim"

7. "Her zaman aldığım şeyi alacağımı bilmeme rağmen menüye bakma şeklim"
twitter.com

8. "Kilom hakkında şikayet ettikten 10 dakika sonra ben"

9. "Arkadaş grubunuz küçüktür ama hepiniz kafadan gidiksinizdir"

9. "Arkadaş grubunuz küçüktür ama hepiniz kafadan gidiksinizdir"
twitter.com

10. "Gittiğiniz partide sadece tek bir kişiyi tanıyorsunuzdur"

10. "Gittiğiniz partide sadece tek bir kişiyi tanıyorsunuzdur"
twitter.com
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11. "Yatağa girerken olduğundan daha uykulu uyandığın zaman"

11. "Yatağa girerken olduğundan daha uykulu uyandığın zaman"
twitter.com

12. "Terapiye ihtiyacım var demişimdir ama aslında bana lazım olan terapi:"

12. "Terapiye ihtiyacım var demişimdir ama aslında bana lazım olan terapi:"
twitter.com

13. "Yolda giderken önüne bir çukur çıkmıştır ama artık her şey için çok geçtir"

13. "Yolda giderken önüne bir çukur çıkmıştır ama artık her şey için çok geçtir"
twitter.com

14. "İki farklı kişiliğim bir arada"

14. "İki farklı kişiliğim bir arada"
twitter.com

15. "Bilerek yerdeki yaprağa basmışsındır ama çıtırtı sesi çıkarmamıştır"

15. "Bilerek yerdeki yaprağa basmışsındır ama çıtırtı sesi çıkarmamıştır"
twitter.com

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