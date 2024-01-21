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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 13:46

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Stres seni yiyip bitiriyordur ama dışarıya sakin gözükmen gerekiyordur"

1. "Stres seni yiyip bitiriyordur ama dışarıya sakin gözükmen gerekiyordur"
twitter.com

2. "Faturanı ödedikten sonra hesabından para eksildiğini gördüğün o an"

2. "Faturanı ödedikten sonra hesabından para eksildiğini gördüğün o an"
twitter.com

3. "Eski sevgilimi unuttum gitti demişimdir ama aslında olan:"

3. "Eski sevgilimi unuttum gitti demişimdir ama aslında olan:"
twitter.com

4. "Kendi esprilerime biraz fazla gülmüşümdür"

4. "Kendi esprilerime biraz fazla gülmüşümdür"
twitter.com

5. "Hayatımın aşkı bile olsan bu oyunda hiç acımayacağım bir yabancısın"

5. "Hayatımın aşkı bile olsan bu oyunda hiç acımayacağım bir yabancısın"
twitter.com
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6. "Uyku düzenimi düzelteceğim diye kendime söz vermişimdir"

6. "Uyku düzenimi düzelteceğim diye kendime söz vermişimdir"
twitter.com

7. "Üçüncü seferden sonra bile karşındakinin sana ne dediğini zerre kadar anlamadığın o an"

7. "Üçüncü seferden sonra bile karşındakinin sana ne dediğini zerre kadar anlamadığın o an"
twitter.com

8. "Hayatta beni tek anlayan kişi"

8. "Hayatta beni tek anlayan kişi"
twitter.com

9. "Gün içindeki halim ile geceleyin olduğum kişi arasındaki fark"

9. "Gün içindeki halim ile geceleyin olduğum kişi arasındaki fark"
twitter.com

10. "Uzağı göremediğim için gittiğim her yerdeki halim"

10. "Uzağı göremediğim için gittiğim her yerdeki halim"
twitter.com
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11. "Uzun süredir kullanmadığım hesabın şifresini ilk seferde doğru tutturduğumda hissettiğim"

11. "Uzun süredir kullanmadığım hesabın şifresini ilk seferde doğru tutturduğumda hissettiğim"
twitter.com

12. "Uzun zamandır aklımda yer edinmiş tek şey"

12. "Uzun zamandır aklımda yer edinmiş tek şey"
twitter.com

13. "Cebime para girer girmez depresyonun vücudumu terk etme şekli"

13. "Cebime para girer girmez depresyonun vücudumu terk etme şekli"
twitter.com

14. "Yolda giderken iki tane adamın ormanın ortasında elleriyle havuzlu bir malikane inşa ettiği videoyu izlerken ben"

14. "Yolda giderken iki tane adamın ormanın ortasında elleriyle havuzlu bir malikane inşa ettiği videoyu izlerken ben"
twitter.com

15. "Dirseğini bir yere çarptığında gelen o his"

15. "Dirseğini bir yere çarptığında gelen o his"
twitter.com

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