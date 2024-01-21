Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Stres seni yiyip bitiriyordur ama dışarıya sakin gözükmen gerekiyordur"
2. "Faturanı ödedikten sonra hesabından para eksildiğini gördüğün o an"
3. "Eski sevgilimi unuttum gitti demişimdir ama aslında olan:"
4. "Kendi esprilerime biraz fazla gülmüşümdür"
5. "Hayatımın aşkı bile olsan bu oyunda hiç acımayacağım bir yabancısın"
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6. "Uyku düzenimi düzelteceğim diye kendime söz vermişimdir"
7. "Üçüncü seferden sonra bile karşındakinin sana ne dediğini zerre kadar anlamadığın o an"
8. "Hayatta beni tek anlayan kişi"
9. "Gün içindeki halim ile geceleyin olduğum kişi arasındaki fark"
10. "Uzağı göremediğim için gittiğim her yerdeki halim"
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11. "Uzun süredir kullanmadığım hesabın şifresini ilk seferde doğru tutturduğumda hissettiğim"
12. "Uzun zamandır aklımda yer edinmiş tek şey"
13. "Cebime para girer girmez depresyonun vücudumu terk etme şekli"
14. "Yolda giderken iki tane adamın ormanın ortasında elleriyle havuzlu bir malikane inşa ettiği videoyu izlerken ben"
15. "Dirseğini bir yere çarptığında gelen o his"
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