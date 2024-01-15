Kemerlerinizi Bağlayın, 2012'ye Gidiyoruz: O Yılları Hatırlatan Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar Nostalji Yaşattı
Kemerlerinizi Bağlayın, 2012'ye Gidiyoruz: O Yılları Hatırlatan Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar Nostalji Yaşattı
Twitter (X) kullanıcıları 2012 - 2017 yılları arasına ait şeyleri paylaşarak hepimizi hem duygulandırdı hem de güldürdü. Hazırsanız 2012'ye ışınlanıyoruz... 👇
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Şimdilerde mutsuz olmak için yetişkinlik, zorlaşan hayat koşulları, artan kur gibi gırla sebebimiz var!
Twitter (X) kullanıcıları da çözümü geçmişe gitmekte buldu: Zaman makinesi olmayınca, o zamanları hatırlatan paylaşımlar geldi!
2. Kadıköy'e gidince mutlaka uğranılan o yer...
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5. Bu oyunların tadı başka hiçbir oyunda yok.
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