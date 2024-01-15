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Kemerlerinizi Bağlayın, 2012'ye Gidiyoruz: O Yılları Hatırlatan Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar Nostalji Yaşattı

Kemerlerinizi Bağlayın, 2012'ye Gidiyoruz: O Yılları Hatırlatan Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar Nostalji Yaşattı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 00:53

Twitter (X) kullanıcıları 2012 - 2017 yılları arasına ait şeyleri paylaşarak hepimizi hem duygulandırdı hem de güldürdü. Hazırsanız 2012'ye ışınlanıyoruz... 👇

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Şimdilerde mutsuz olmak için yetişkinlik, zorlaşan hayat koşulları, artan kur gibi gırla sebebimiz var!

Şimdilerde mutsuz olmak için yetişkinlik, zorlaşan hayat koşulları, artan kur gibi gırla sebebimiz var!

Twitter (X) kullanıcıları da çözümü geçmişe gitmekte buldu: Zaman makinesi olmayınca, o zamanları hatırlatan paylaşımlar geldi!

Twitter (X) kullanıcıları da çözümü geçmişe gitmekte buldu: Zaman makinesi olmayınca, o zamanları hatırlatan paylaşımlar geldi!
twitter.com

Buyurun bakalım 👇

1. 1. Bu konserin yarattığı etkiyi hatırlayan var mı?

2. Kadıköy'e gidince mutlaka uğranılan o yer...

2. Kadıköy'e gidince mutlaka uğranılan o yer...
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5. Bu oyunların tadı başka hiçbir oyunda yok.

5. Bu oyunların tadı başka hiçbir oyunda yok.
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