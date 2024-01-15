Komik Çocukluk Anılarını Anlatan Kullanıcılar Hepimizi Her Şeyin Toz Pembe Olduğu O Zamanlara Götürdü
Komik Çocukluk Anılarını Anlatan Kullanıcılar Hepimizi Her Şeyin Toz Pembe Olduğu O Zamanlara Götürdü
Twitter'da (X) birbirinden eğlenceli çocukluk anılarını paylaşan kullanıcılar, hem gülmekten karnımıza ağrılar soktu hem de çocukluk zamanlarının o telaşsız mutluluğunu özletti! Bakalım 👇
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Şimdi olsa gülmeyeceğimiz şeyler çocukluk dönemimizde yaşandığında ortaya daha farklı senaryolar çıkıyor.
Bir Twitter (X) kullanıcısı, herkese en komik çocukluk anısını sorunca ortaya birbirinden eğlenceli olaylar çıktı!
1. "Annemler beni cezalandırınca, ben de bilgisayarı yıkarsam mutlu olurlar diye düşündüm. Bilgisayarı su ve sabunla yıkadım."
2. "Ortaokuldayken tarih öğretmenim ben lavaboya gidince beni görüntülü arardı çünkü tuvalete gidiyorum deyip geri dönmezdim."
3. "Ben aşırı korkarken annem beni Ronald Mcdonald ile fotoğraf çekilmeye zorlamıştı."
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4. "Küçükken cümlenin sonuna 'lütfen' ekleyince her cümle kibarlaşır sanıyordum. Bir gün anneme 'Kapa çeneni lütfen' dedim..."
5. "İkonik ayna selfielerim"
6. "Oyuncak bebeklerimin saçlarını kesip ayaklarıma yapıştırırdım çünkü Hobbit olmak istiyordum."
7. "Babam bana istediğim oyunu almayınca anneme babamın onu aldattığını söyledim."
8. "Bebek salıncağında sıkışıp kalmıştım ve itfaiye gelip çıkarmıştı. Bu da kanıtı."
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9. "Annem benzin istasyonunda benzin doldururken kardeşimle ben 'Bize yardım edin' yazılı bir kağıt tutardık."
10. "Büyükannem hastanede yatıyordu ve çocukların ziyaret hakkı yoktu. Abim beni omzuna aldı ve üstümüze uzun bir palto giydik ve güvenliğin yanından geçtik..."
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