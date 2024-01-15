Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Komik Çocukluk Anılarını Anlatan Kullanıcılar Hepimizi Her Şeyin Toz Pembe Olduğu O Zamanlara Götürdü

Komik Çocukluk Anılarını Anlatan Kullanıcılar Hepimizi Her Şeyin Toz Pembe Olduğu O Zamanlara Götürdü

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 23:25

Twitter'da (X) birbirinden eğlenceli çocukluk anılarını paylaşan kullanıcılar, hem gülmekten karnımıza ağrılar soktu hem de çocukluk zamanlarının o telaşsız mutluluğunu özletti! Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimdi olsa gülmeyeceğimiz şeyler çocukluk dönemimizde yaşandığında ortaya daha farklı senaryolar çıkıyor.

Şimdi olsa gülmeyeceğimiz şeyler çocukluk dönemimizde yaşandığında ortaya daha farklı senaryolar çıkıyor.

Daha eğlenceli ve komik oluyor!

Bir Twitter (X) kullanıcısı, herkese en komik çocukluk anısını sorunca ortaya birbirinden eğlenceli olaylar çıktı!

twitter.com

Bakalım siz de eğlenecek misiniz... 👇

1. "Annemler beni cezalandırınca, ben de bilgisayarı yıkarsam mutlu olurlar diye düşündüm. Bilgisayarı su ve sabunla yıkadım."

1. "Annemler beni cezalandırınca, ben de bilgisayarı yıkarsam mutlu olurlar diye düşündüm. Bilgisayarı su ve sabunla yıkadım."
twitter.com

2. "Ortaokuldayken tarih öğretmenim ben lavaboya gidince beni görüntülü arardı çünkü tuvalete gidiyorum deyip geri dönmezdim."

2. "Ortaokuldayken tarih öğretmenim ben lavaboya gidince beni görüntülü arardı çünkü tuvalete gidiyorum deyip geri dönmezdim."
twitter.com

3. "Ben aşırı korkarken annem beni Ronald Mcdonald ile fotoğraf çekilmeye zorlamıştı."

3. "Ben aşırı korkarken annem beni Ronald Mcdonald ile fotoğraf çekilmeye zorlamıştı."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

4. "Küçükken cümlenin sonuna 'lütfen' ekleyince her cümle kibarlaşır sanıyordum. Bir gün anneme 'Kapa çeneni lütfen' dedim..."

4. "Küçükken cümlenin sonuna 'lütfen' ekleyince her cümle kibarlaşır sanıyordum. Bir gün anneme 'Kapa çeneni lütfen' dedim..."
twitter.com

Ceza verince hayatımın şokunu yaşadım.

5. "İkonik ayna selfielerim"

5. "İkonik ayna selfielerim"
twitter.com

6. "Oyuncak bebeklerimin saçlarını kesip ayaklarıma yapıştırırdım çünkü Hobbit olmak istiyordum."

6. "Oyuncak bebeklerimin saçlarını kesip ayaklarıma yapıştırırdım çünkü Hobbit olmak istiyordum."
twitter.com

7. "Babam bana istediğim oyunu almayınca anneme babamın onu aldattığını söyledim."

twitter.com

8. "Bebek salıncağında sıkışıp kalmıştım ve itfaiye gelip çıkarmıştı. Bu da kanıtı."

8. "Bebek salıncağında sıkışıp kalmıştım ve itfaiye gelip çıkarmıştı. Bu da kanıtı."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

9. "Annem benzin istasyonunda benzin doldururken kardeşimle ben 'Bize yardım edin' yazılı bir kağıt tutardık."

9. "Annem benzin istasyonunda benzin doldururken kardeşimle ben 'Bize yardım edin' yazılı bir kağıt tutardık."
twitter.com

10. "Büyükannem hastanede yatıyordu ve çocukların ziyaret hakkı yoktu. Abim beni omzuna aldı ve üstümüze uzun bir palto giydik ve güvenliğin yanından geçtik..."

10. "Büyükannem hastanede yatıyordu ve çocukların ziyaret hakkı yoktu. Abim beni omzuna aldı ve üstümüze uzun bir palto giydik ve güvenliğin yanından geçtik..."
twitter.com

Bizi durdurmadı bile.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?