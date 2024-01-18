Hem Konaklama Ücretiyle Hem de İnziva Bedeliyle Cepleri Yakan Yoga Merkezi Kafaları Karıştırdı
Hem Konaklama Ücretiyle Hem de İnziva Bedeliyle Cepleri Yakan Yoga Merkezi Kafaları Karıştırdı
Kafa dinlemenin bedeli bu kadar ağır olmamalı: Bir inziva merkezinin total ücreti hem cepleri yaktı hem de kafaları iyice dumanlandırdı.
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Meditasyon ve yoganın insanı hem fiziksel hem de mental olarak hafifleten ve iyi hissettiren aktiviteler olduğunu biliyoruz.
Ancak bir de herkesten uzakta inzivaya çekilmek isterseniz, o zaman dudağınızın uçuklamasına hazır olmanız gerekli...
Bir yoga/inziva merkezinin hem konaklama ücreti hem de inziva bedeli totali deyim yerindeyse cepleri yaktı.
İnziva bedeli ve konaklama ücreti totalini çok bulanlar oldu, birçok yorum geldi. 👇
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