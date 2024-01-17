Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Ay ve Jüpiter Kavuştu, Yine Dertlerden Dert Beğenen Twitter Kullanıcıları Oldu!

Ay ve Jüpiter Kavuştu, Yine Dertlerden Dert Beğenen Twitter Kullanıcıları Oldu!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 01:09

Bu gece Ay ve Jüpiter kavuştu. Kavuşamadığını hatırlayan Twitter (X) kullanıcıları ise yine dertlenmek için bahane buldu!

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Beklenen kavuşma gerçekleşti: Ay ve Jüpiter yan yana gelerek birbirlerine kavuştular.

Beklenen kavuşma gerçekleşti: Ay ve Jüpiter yan yana gelerek birbirlerine kavuştular.
twitter.com

Elbette bunu duyan Twitter (X) kullanıcıları ise dertlenmeye bahane buldu!

Derbeder sosyal medya kullanıcılarından beklenen o ilk yorumlar geldi...

Derbeder sosyal medya kullanıcılarından beklenen o ilk yorumlar geldi...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bir de dertlenmeye yer arayanlara laf edenler oldu.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com

Sizin tarafınız hangisi? 👀 Yorumlara buyurun!

Sizin tarafınız hangisi? 👀 Yorumlara buyurun!
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın