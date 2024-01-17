Ay ve Jüpiter Kavuştu, Yine Dertlerden Dert Beğenen Twitter Kullanıcıları Oldu!
Ay ve Jüpiter Kavuştu, Yine Dertlerden Dert Beğenen Twitter Kullanıcıları Oldu!
Bu gece Ay ve Jüpiter kavuştu. Kavuşamadığını hatırlayan Twitter (X) kullanıcıları ise yine dertlenmek için bahane buldu!
Bakalım 👇
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Beklenen kavuşma gerçekleşti: Ay ve Jüpiter yan yana gelerek birbirlerine kavuştular.
Derbeder sosyal medya kullanıcılarından beklenen o ilk yorumlar geldi...
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