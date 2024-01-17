Devasa Balık Yakalasa Bile Yaranamayan Kadının Kazancını Eleştiren Kullanıcı Hayatı Sorgulattı
Devasa Balık Yakalasa Bile Yaranamayan Kadının Kazancını Eleştiren Kullanıcı Hayatı Sorgulattı
Bazen dünyaları verseniz de yaranamayabilirsiniz... Devasa bir balık yakalayan kadının kazancını eleştiren Twitter (X) kullanıcısı herkesi uzak düşüncelere daldırdı.
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Twitter'da (X) devasa bir balık yakalayan kadının videosunu paylaşan kullanıcı açıklaması ile tartışmaya neden oldu.
"Şu kadının yakaladığı balığın değeri 3-5 milyon dolar. Biz de çalışıp didinip duruyoruz işte, hayatta kalmak için" diyerek kendini kadınla kıyaslaması kafaları karıştırdı.
Videodaki kadının tuttuğu devasa balıktan kazandığı parayı 'kolay yoldan' kazanıyor gibi davranılması dikkat çekti.
Kadın da çalışıp didinip duruyor aslında...
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