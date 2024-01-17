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Devasa Balık Yakalasa Bile Yaranamayan Kadının Kazancını Eleştiren Kullanıcı Hayatı Sorgulattı

Devasa Balık Yakalasa Bile Yaranamayan Kadının Kazancını Eleştiren Kullanıcı Hayatı Sorgulattı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 22:02

Bazen dünyaları verseniz de yaranamayabilirsiniz... Devasa bir balık yakalayan kadının kazancını eleştiren Twitter (X) kullanıcısı herkesi uzak düşüncelere daldırdı. 

Buyurun bakalım 👇

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Twitter'da (X) devasa bir balık yakalayan kadının videosunu paylaşan kullanıcı açıklaması ile tartışmaya neden oldu.

Twitter'da (X) devasa bir balık yakalayan kadının videosunu paylaşan kullanıcı açıklaması ile tartışmaya neden oldu.
twitter.com

"Şu kadının yakaladığı balığın değeri 3-5 milyon dolar. Biz de çalışıp didinip duruyoruz işte, hayatta kalmak için" diyerek kendini kadınla kıyaslaması kafaları karıştırdı.

Videodaki kadının tuttuğu devasa balıktan kazandığı parayı 'kolay yoldan' kazanıyor gibi davranılması dikkat çekti.

Videodaki kadının tuttuğu devasa balıktan kazandığı parayı 'kolay yoldan' kazanıyor gibi davranılması dikkat çekti.
twitter.com

Kadın da çalışıp didinip duruyor aslında...

Kadın da çalışıp didinip duruyor aslında...
twitter.com

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