Evlerinde Keşfettikleri En İlginç Şeyleri Paylaşarak Korku Filmlerini Aratmayan 15 Kişi
Evlerinde Keşfettikleri En İlginç Şeyleri Paylaşarak Korku Filmlerini Aratmayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/claudiasanto...
Evlerinde buldukları ürpertici şeyleri paylaşarak bizlerin de tüylerini diken diken eden o kullanıcıları derledik! 👇👀
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1. "Evimizin duvar kağıtları altında birbirinden ürpertici grafitiler keşfettik. 60'lı yıllarda yapıldığını düşünüyoruz."
2. "Fiziksel bir şey bulmadım. Ama iki kez kocamın sesini duydum. Ev bomboşken. Hatta köpeğim de onun sesini duyduğunu düşünerek hareketlendi."
3. "Çok tuhaf bir dolabı olan bir eve taşındım. Daha önce burda yaşayan çocuk pastel boyalarıyla dolabı hep çizmiş..."
4. "Evimin bodrumunda raflarda devasa boyutlarda kavanozlar vardı. Hepsinin içinde ise küçük - büyük boylardas bir sürü fare iskeleti vardı."
5. "Evin bacasından yüzlerce Barbie bebek kafası çıktı."
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6. "Yeni bir daire almıştım ve annem temizlememe yardım ediyordu. Yukarı rafta normal bir peluş tavşan olduğunu zannetti..."
7. "Normalde tavan arasına hiç çıkmayız, bu zamana kadar ihtiyaç da duymadık ancak bir gün ilaçlamak için yukarıya çıktık..."
8. "Yeni aldığım evde eski kiracı eşyalarının çoğunluğunu bırakarak çıkmış. Yatak odasında bir dolabın içinde oyuncak bebek koleksiyonunu buldum."
9. "Erkek arkadaşımdan ayrıldıktan sonra dolabımın arkasında iki tane küçük boy tabut buldum..."
10. "Evimizin bodrumu yoktu ama garajın arkasında emekleyerek girilebilen bir alan vardı..."
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11. "Eve yeni taşındığımızda tavan arasını anca bir ay sonra temizleyebildim..."
12. "Evin bahçesinde mezar taşları vardı: Birkaçının ismi ve yılları silinmiş, uzun süre kimse mezar taşı olduğunu fark etmemiş."
13. "Eve ilk taşındığımızda bir odayı doğacak çocuğumuz için saklıyorduk. Hamile kalınca odayı derinlemesine temizlemek için adam akıllı alt üst ettik..."
14. "Evin bodrumunda bir insanın içinde yaşayacağı şekilde dizayn edilmiş kocaman bir kafes bulduk."
15. "Yatak odasının duvarlarında onlarca çerçeve ve hepsinin içerisinde büyük küçük kelebek, böcek vs. vardı."
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