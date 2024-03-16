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Evlerinde Keşfettikleri En İlginç Şeyleri Paylaşarak Korku Filmlerini Aratmayan 15 Kişi

Evlerinde Keşfettikleri En İlginç Şeyleri Paylaşarak Korku Filmlerini Aratmayan 15 Kişi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 09:01

Evlerinde buldukları ürpertici şeyleri paylaşarak bizlerin de tüylerini diken diken eden o kullanıcıları derledik! 👇👀

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/claudiasanto...
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1. "Evimizin duvar kağıtları altında birbirinden ürpertici grafitiler keşfettik. 60'lı yıllarda yapıldığını düşünüyoruz."

1. "Evimizin duvar kağıtları altında birbirinden ürpertici grafitiler keşfettik. 60'lı yıllarda yapıldığını düşünüyoruz."

2. "Fiziksel bir şey bulmadım. Ama iki kez kocamın sesini duydum. Ev bomboşken. Hatta köpeğim de onun sesini duyduğunu düşünerek hareketlendi."

3. "Çok tuhaf bir dolabı olan bir eve taşındım. Daha önce burda yaşayan çocuk pastel boyalarıyla dolabı hep çizmiş..."

3. "Çok tuhaf bir dolabı olan bir eve taşındım. Daha önce burda yaşayan çocuk pastel boyalarıyla dolabı hep çizmiş..."

Dolabın içinde küçük raflar vardı; ayakkabıları koymak için olduğunu düşündüm. Sonra kazara rafların yerinden çıktığını ve aslında dolabın arkasındaki boşluğu gizlemek için konduklarını fark ettim. Boşluk aklınıza gelebilecek türlü oyuncak parçalarıyla doluydu (kafa, gövde, kol, bacak vs.). Ve anladığım kadarıyla hiçbiri aynı oyuncağa ait değil.

4. "Evimin bodrumunda raflarda devasa boyutlarda kavanozlar vardı. Hepsinin içinde ise küçük - büyük boylardas bir sürü fare iskeleti vardı."

4. "Evimin bodrumunda raflarda devasa boyutlarda kavanozlar vardı. Hepsinin içinde ise küçük - büyük boylardas bir sürü fare iskeleti vardı."

5. "Evin bacasından yüzlerce Barbie bebek kafası çıktı."

5. "Evin bacasından yüzlerce Barbie bebek kafası çıktı."
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6. "Yeni bir daire almıştım ve annem temizlememe yardım ediyordu. Yukarı rafta normal bir peluş tavşan olduğunu zannetti..."

6. "Yeni bir daire almıştım ve annem temizlememe yardım ediyordu. Yukarı rafta normal bir peluş tavşan olduğunu zannetti..."

Elindeki süpürgeyle onu ordan indirmek için itti. Yüz üstü düşen peluş tavşanı kaldırdı ve yüzünü görünce çığlık attı. O oyuncak. 👆 

7. "Normalde tavan arasına hiç çıkmayız, bu zamana kadar ihtiyaç da duymadık ancak bir gün ilaçlamak için yukarıya çıktık..."

7. "Normalde tavan arasına hiç çıkmayız, bu zamana kadar ihtiyaç da duymadık ancak bir gün ilaçlamak için yukarıya çıktık..."

Abim köşede kafasız yetişkin boy bir manken buldu. Başta aklımız çıktı.

8. "Yeni aldığım evde eski kiracı eşyalarının çoğunluğunu bırakarak çıkmış. Yatak odasında bir dolabın içinde oyuncak bebek koleksiyonunu buldum."

8. "Yeni aldığım evde eski kiracı eşyalarının çoğunluğunu bırakarak çıkmış. Yatak odasında bir dolabın içinde oyuncak bebek koleksiyonunu buldum."

Belki normalde bu kadar korkutmazdı ama gece olması ve evde yalnız olmamın duruma çok da faydası dokunmadı.

9. "Erkek arkadaşımdan ayrıldıktan sonra dolabımın arkasında iki tane küçük boy tabut buldum..."

9. "Erkek arkadaşımdan ayrıldıktan sonra dolabımın arkasında iki tane küçük boy tabut buldum..."

Her zaman tuhaf huyları vardı, o yüzden ondan şüpheleniyorum.

10. "Evimizin bodrumu yoktu ama garajın arkasında emekleyerek girilebilen bir alan vardı..."

10. "Evimizin bodrumu yoktu ama garajın arkasında emekleyerek girilebilen bir alan vardı..."

Bazı kabloları kontrol etmek için bir gün oraya emekleyerek girdim. Evin altında flaşı açarak karanlıkta kabloları bulmaya çalışıyordum ki bunu görünce çığlığı bastım. Bir daha da oraya gitmedim.

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11. "Eve yeni taşındığımızda tavan arasını anca bir ay sonra temizleyebildim..."

11. "Eve yeni taşındığımızda tavan arasını anca bir ay sonra temizleyebildim..."

Tavan arasını temizlerken birkaç tane tablonun üst üste dizildiğini gördüm. Heyecanla kaldırıp bakınca gözleri olmayan ve yamuk yumuk suratları olan portreler buldum.

12. "Evin bahçesinde mezar taşları vardı: Birkaçının ismi ve yılları silinmiş, uzun süre kimse mezar taşı olduğunu fark etmemiş."

12. "Evin bahçesinde mezar taşları vardı: Birkaçının ismi ve yılları silinmiş, uzun süre kimse mezar taşı olduğunu fark etmemiş."

13. "Eve ilk taşındığımızda bir odayı doğacak çocuğumuz için saklıyorduk. Hamile kalınca odayı derinlemesine temizlemek için adam akıllı alt üst ettik..."

13. "Eve ilk taşındığımızda bir odayı doğacak çocuğumuz için saklıyorduk. Hamile kalınca odayı derinlemesine temizlemek için adam akıllı alt üst ettik..."
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Odadaki beşiğin altından oldukça ürpertici çocuk çizimleri çıktı.

14. "Evin bodrumunda bir insanın içinde yaşayacağı şekilde dizayn edilmiş kocaman bir kafes bulduk."

14. "Evin bodrumunda bir insanın içinde yaşayacağı şekilde dizayn edilmiş kocaman bir kafes bulduk."

15. "Yatak odasının duvarlarında onlarca çerçeve ve hepsinin içerisinde büyük küçük kelebek, böcek vs. vardı."

15. "Yatak odasının duvarlarında onlarca çerçeve ve hepsinin içerisinde büyük küçük kelebek, böcek vs. vardı."

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