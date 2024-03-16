Evlerinde Keşfettikleri En İlginç Şeyleri Paylaşarak Korku Filmlerini Aratmayan 15 Kişi

Dolabın içinde küçük raflar vardı; ayakkabıları koymak için olduğunu düşündüm. Sonra kazara rafların yerinden çıktığını ve aslında dolabın arkasındaki boşluğu gizlemek için konduklarını fark ettim. Boşluk aklınıza gelebilecek türlü oyuncak parçalarıyla doluydu (kafa, gövde, kol, bacak vs.). Ve anladığım kadarıyla hiçbiri aynı oyuncağa ait değil.