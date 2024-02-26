Dünyanın En İyi Cadısının Verdiği Tavsiyeleri Duyunca Acemi Cadı Olasınız Gelecek
Dünyanın En İyi Cadısının Verdiği Tavsiyeleri Duyunca Acemi Cadı Olasınız Gelecek
Shelley Rogers Johnson, nam-ı diğer 'İyi Cadı' Instagram'da ürettiği içeriklerle 3 milyonu aşkın takipçiye hitap ediyor. Birbirinden altın tavsiyelerin yer aldığı videoları bir kenara, kendisinin tatlılığı bir kenara! Gelin dünyanın en iyi cadısıyla tanışın. 👇
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'Cadı' denildiğinde aklınızda sadece kötü çağrışımlar canlanıyorsa bu algıyı yıkmaya geldik.
Shelley Rogers Johnson ile tanışın: 'İyi Cadı' lakaplı Shelley, Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçiye sahip.
İyi Cadı Shelley, cadılığa dair tüm ön yargıları yerle yeksan ediyor: Muhteşem tarzı ve harika tavsiyeleriyle milyonların favorisi haline geldi.
Ayrıca bu tavsiyeler işe yarama garantili: Videolarını her zaman "Bana güven, ben iyi bir cadıyım" sözleriyle sonlandırıyor.
Gelin kendisinin birkaç tavsiyesine göz atalım! 👇
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