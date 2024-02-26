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Dünyanın En İyi Cadısının Verdiği Tavsiyeleri Duyunca Acemi Cadı Olasınız Gelecek

Dünyanın En İyi Cadısının Verdiği Tavsiyeleri Duyunca Acemi Cadı Olasınız Gelecek

Effy
Effy - Onedio Editörü
26.02.2024 - 17:01

Shelley Rogers Johnson, nam-ı diğer 'İyi Cadı' Instagram'da ürettiği içeriklerle 3 milyonu aşkın takipçiye hitap ediyor. Birbirinden altın tavsiyelerin yer aldığı videoları bir kenara, kendisinin tatlılığı bir kenara! Gelin dünyanın en iyi cadısıyla tanışın. 👇

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'Cadı' denildiğinde aklınızda sadece kötü çağrışımlar canlanıyorsa bu algıyı yıkmaya geldik.

'Cadı' denildiğinde aklınızda sadece kötü çağrışımlar canlanıyorsa bu algıyı yıkmaya geldik.

Shelley Rogers Johnson ile tanışın: 'İyi Cadı' lakaplı Shelley, Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçiye sahip.

Shelley Rogers Johnson ile tanışın: 'İyi Cadı' lakaplı Shelley, Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçiye sahip.

İyi Cadı Shelley, cadılığa dair tüm ön yargıları yerle yeksan ediyor: Muhteşem tarzı ve harika tavsiyeleriyle milyonların favorisi haline geldi.

İyi Cadı Shelley, cadılığa dair tüm ön yargıları yerle yeksan ediyor: Muhteşem tarzı ve harika tavsiyeleriyle milyonların favorisi haline geldi.

Ayrıca bu tavsiyeler işe yarama garantili: Videolarını her zaman "Bana güven, ben iyi bir cadıyım" sözleriyle sonlandırıyor.

Ayrıca bu tavsiyeler işe yarama garantili: Videolarını her zaman "Bana güven, ben iyi bir cadıyım" sözleriyle sonlandırıyor.

Gelin kendisinin birkaç tavsiyesine göz atalım! 👇

Gelin kendisinin birkaç tavsiyesine göz atalım! 👇
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1. "Bazen yalnızlık ruhun için en iyi ilaçtır. Bana güven, ben iyi bir cadıyım."

2. "Zamanın konusunda bencil davran. Çoğu kişi onu hak etmiyor. Bana güven, ben iyi bir cadıyım."

3. "Düşeriz, kırılırız, hata yaparız. Ancak sonra yükseliriz, iyileşiriz, üstesinden geliriz. Bana güvenebilirsin, ben iyi bir cadıyım."

4. "Tatlım eğer insanlar seni onaylasın diye yaşıyorsan, onlar seni reddetti diye ölebilirsin. Bana güven, ben iyi bir cadıyım."

5. "İyi bir şey olmadan önce her şey mahvolur. Bana güven, ben iyi bir cadıyım."

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6. "Eğer birisi sana yapamayacağını söylüyorsa, sana kendi kapasitelerini gösteriyorlar, senin kapasiteni değil. Bana güven, ben iyi bir cadıyım."

7. "Olmak istemediğin bir yerde olmak motive olman için yeterli olmalı. Bana güven, ben iyi bir cadıyım."

8. "Her zaman kendini merkezde tutmayı hatırla. Diğer insanlar gelir, gider. Bana güven, ben iyi. bir cadıyım."

9. "Kendine acemi olmak için izin ver, çünkü kimse mükemmel olarak başlamaz. Bana güven, ben iyi bir cadıyım."

10. "Problemlerin durman için bir işaret değil de, rehber olduklarının farkında mısın? Bana güven, ben iyi bir cadıyım."

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