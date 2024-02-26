Dünyanın En İyi Cadısının Verdiği Tavsiyeleri Duyunca Acemi Cadı Olasınız Gelecek

Shelley Rogers Johnson, nam-ı diğer 'İyi Cadı' Instagram'da ürettiği içeriklerle 3 milyonu aşkın takipçiye hitap ediyor. Birbirinden altın tavsiyelerin yer aldığı videoları bir kenara, kendisinin tatlılığı bir kenara! Gelin dünyanın en iyi cadısıyla tanışın. 👇