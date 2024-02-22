Daha Önce Doğurmuş Gibi Doğum Sonrası Depresyona 'Kolpa' Diyen Adam Sinirleri Zıplattı
Daha Önce Doğurmuş Gibi Doğum Sonrası Depresyona 'Kolpa' Diyen Adam Sinirleri Zıplattı
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Hamilelik başlı başına çiftler için oldukça zorlayıcı bir süreç olabiliyor: Özellikle de kadınlar sadece mental değil işin fiziksel mücadelesini de veriyor.
Etrafta hamileliği deneyimlememiş erkeklerin neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair konuştuklarını duyunca Rachel Green'i anladığımız dakikalara giriyoruz.
Bu videoyu alıntılayan erkek bir kullanıcı ise doğum sonrası (postpartum) depresyon için "aşırı kolpa bir mevzu" ifadesini kullandı.
Ardından haklı tespit ve tepkiler geldi. 👇
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Maalesef doğum sonrası depresyon 'kolpa' değil ve 'aşırı' gerçek bir durum.
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