Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Daha Önce Doğurmuş Gibi Doğum Sonrası Depresyona 'Kolpa' Diyen Adam Sinirleri Zıplattı

Daha Önce Doğurmuş Gibi Doğum Sonrası Depresyona 'Kolpa' Diyen Adam Sinirleri Zıplattı

Effy
Effy - Onedio Editörü
22.02.2024 - 18:38

Doğum sonrası (postpartum) depresyon için 'kolpa bir mevzu' tanımını kullanan Twitter (X) kullanıcısı, sadece sinirleri zıplatmakla kalmadı. Laf anlatırken yordu! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hamilelik başlı başına çiftler için oldukça zorlayıcı bir süreç olabiliyor: Özellikle de kadınlar sadece mental değil işin fiziksel mücadelesini de veriyor.

Hamilelik başlı başına çiftler için oldukça zorlayıcı bir süreç olabiliyor: Özellikle de kadınlar sadece mental değil işin fiziksel mücadelesini de veriyor.

Etrafta hamileliği deneyimlememiş erkeklerin neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair konuştuklarını duyunca Rachel Green'i anladığımız dakikalara giriyoruz.

Rahmin yoksa konuşma

Twitter'da (X) bir kullanıcı, doğum sonrası depresyon yaşayan yeni annenin görüntülerini paylaşarak "İnsanlar genelde kadınların anaç olduğunu söyler, bu bana anaç gelmiyor" notunu düştü.

Bu videoyu alıntılayan erkek bir kullanıcı ise doğum sonrası (postpartum) depresyon için "aşırı kolpa bir mevzu" ifadesini kullandı.

Bu videoyu alıntılayan erkek bir kullanıcı ise doğum sonrası (postpartum) depresyon için "aşırı kolpa bir mevzu" ifadesini kullandı.
twitter.com

Ardından haklı tespit ve tepkiler geldi. 👇

Ardından haklı tespit ve tepkiler geldi. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Maalesef doğum sonrası depresyon 'kolpa' değil ve 'aşırı' gerçek bir durum.

Maalesef doğum sonrası depresyon 'kolpa' değil ve 'aşırı' gerçek bir durum.

Daha detaylı bilgi için:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?