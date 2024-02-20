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"Anlaşılmayan Ruhlara Deli Demek Adettendir": Akıl Hastalarının Yazdığı Şiirlere İnanamayacaksınız

"Anlaşılmayan Ruhlara Deli Demek Adettendir": Akıl Hastalarının Yazdığı Şiirlere İnanamayacaksınız

Effy
Effy - Onedio Editörü
20.02.2024 - 18:37

Bedia Tuncer’in Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışırken derlediği Akıl Hastalarının Yazdığı Şiirler: İnilti kitabındaki bu eserlerin birbirinden karmaşık hisler uyandıracağı kesin.

Kaynak: İnilti - Bedia Tuncer

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60'lı yıllarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde öğretmenlik yapan Bedia Tuncer, bu süreçte hastaların yazdığı şiirleri derledi ve ortaya bu eserler çıktı...

60'lı yıllarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde öğretmenlik yapan Bedia Tuncer, bu süreçte hastaların yazdığı şiirleri derledi ve ortaya bu eserler çıktı...

1. "Unutmamak"

1. "Unutmamak"

2. "Allah Muhafaza"

2. "Allah Muhafaza"

3. "Cebirsel Şiir"

3. "Cebirsel Şiir"

4. "Haklısın"

4. "Haklısın"
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5. "Nalan"

5. "Nalan"

6. "Filozof Et"

6. "Filozof Et"

7. "Koğuşlarımız" / "Tımarhane ve Ben"

7. "Koğuşlarımız" / "Tımarhane ve Ben"

8.

8.

9. "Şizofreni"

9. "Şizofreni"
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10.

10.

11. "Tanrım"

11. "Tanrım"

12.

12.

13. "Beni" / "Zafer"

13. "Beni" / "Zafer"

14.

14.
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15. "Sür de"

15. "Sür de"

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sairsel

şiir, akıl işi değil zaten 😋😁

oleyyyy oleyy

deli demeyeceğim, belkide aklı yerinde olanlardan daha iyi yazmışlar

Erhan Can

belki de normal olan onlardır