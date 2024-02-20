"Anlaşılmayan Ruhlara Deli Demek Adettendir": Akıl Hastalarının Yazdığı Şiirlere İnanamayacaksınız
"Anlaşılmayan Ruhlara Deli Demek Adettendir": Akıl Hastalarının Yazdığı Şiirlere İnanamayacaksınız
Bedia Tuncer’in Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışırken derlediği Akıl Hastalarının Yazdığı Şiirler: İnilti kitabındaki bu eserlerin birbirinden karmaşık hisler uyandıracağı kesin.
Kaynak: İnilti - Bedia Tuncer
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60'lı yıllarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde öğretmenlik yapan Bedia Tuncer, bu süreçte hastaların yazdığı şiirleri derledi ve ortaya bu eserler çıktı...
1. "Unutmamak"
2. "Allah Muhafaza"
3. "Cebirsel Şiir"
4. "Haklısın"
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5. "Nalan"
6. "Filozof Et"
7. "Koğuşlarımız" / "Tımarhane ve Ben"
8.
9. "Şizofreni"
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10.
11. "Tanrım"
12.
13. "Beni" / "Zafer"
14.
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15. "Sür de"
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şiir, akıl işi değil zaten 😋😁
deli demeyeceğim, belkide aklı yerinde olanlardan daha iyi yazmışlar
belki de normal olan onlardır