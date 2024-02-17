Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler
Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler
Bilginin sınırsız olduğu dünyada her geçen gün bambaşka şeyler öğreniyoruz. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda sizleri biraz daha aydınlatmak için araştırmalar yaptık ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız bilgileri derledik. Siz de kültür bilgilerinizi arşa çıkarmak istiyorsanız buyurun...👇
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1. Dünyada en fazla rengi barındıran bayrak Belize bayrağıdır: Belize bayrağında toplamda 12 renk var.
2. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen SuperBowl 2024 en çok izlenen TV yayını olarak 'Ay'a İniş' yayınını tahtından indirdi.
3. Sandviç kelimesi 18. yüzyılda yaşamış aristokrat Earl of Sandwich'ten (Sandviç Kontu) geliyor.
4. Marie Curie iki nobel ödülü kazanan ilk insandı: 1903 yılında fizik alanında, 1911 yılında ışınetkinlik üzerine çalışmasıyla aldı.
5. 1612 yılında yaşamını yitiren Alice Nutter, 9 yaşındaki bir çocğun kendisinin cadı olduğunu iddia etmesiyle asılmıştı.
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6. ABD'li fotoğraf sanatçısı Man Ray'in en ünlü fotoğrafı Le Violon d'Ingres 12.4 milyon dolara satılarak 'bir açık artırmada satılan en pahalı fotoğraf' olarak tarihe geçti.
7. Dünya üzerinde 60'ı aşkın kartal türü bulunmaktadır.
8. Eski Amerika Başkanı Barack Obama'nın üç grammy ödülü var.
9. Antik Roma'da idrarı çamaşırları yıkamak için kullanıyorlardı: Antik Romalılar idrar ve suyu karıştırıp kovalara koyarlardı.
10. Angela Orosz, Auschwitz toplama kampında dünyaya gelip hayatta kalmayı başaran iki bebekten biridir.
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11. Nepal'den gelen ve Tihar festivalinin ikinci gününe denk gelen yıllık bir Hindu festivali olan 'Kukur Tihar' köpeklere atfedilmiş bir festivaldir.
12. Sekiz bacaklı zannedilen ahtapotların aslında altı kolu ve iki bacağı vardır.
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