Şövalye, İmam, Kraliçe... Satranç Taşlarının Türkçe Karşılıkları Nereden Geliyor?
Şövalye, İmam, Kraliçe... Satranç Taşlarının Türkçe Karşılıkları Nereden Geliyor?
Dünyanın en eski oyunlarının başında gelen satrançta kullanılan taşların isimlerini hepimiz biliyoruz. Şah, vezir, kale, fil, at ve piyon. İngilizce'de ise satranç taşlarının isimleri farklı. Örneğin queen, kraliçe anlamına geliyor fakat biz vezir diyoruz. Aynı şekilde bishop piskopos anlamına gelirken, biz fil diyoruz. Tüm bunları merak eden bir Twitter kullanıcısına Tarihçi Emrah Safa Gürkan cevap vermiş.
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8×8'lik kare bir alan üzerinde 32 adet satranç taşla oynanan ve sonsuz ihtimalleri bünyesinde barındıran kadim oyun satranç dünyanın en eski oyunlarından birisi.
King = Şah, Quenn = Vezir, Bishop = Fil, Knight = At, Rook = Kale, Pawn = Piyon. Peki satranç taşlarının isimlerini neden Türkçe'de "kraliçe, piskopos, kraliçe ve at" olarak kullanıyoruz?
Satranç hakkındaki bu soruya Emrah Safa Gürkan cevap verdi👇
Devamında ise piyon ile ilgili düşünlerini yazmış. Piyon yerine piyade daha güzel olmaz mıydı?👇
Biz neden psikopos yerine imam kullanmıyoruz?
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Emrah Safa'nın cevabı ise şöyle
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