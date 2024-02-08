Şövalye, İmam, Kraliçe... Satranç Taşlarının Türkçe Karşılıkları Nereden Geliyor?

Burada garip olan peon, piyon kelimesinin piyadenin yerini almış olması. Batıdan aldığımız tek terim bu ve oyunun tüm ruhuna aykırı mevsimlik işçi gibi bir şey piyon (İspanyolcada öyle Fransızcada eski anlamı ne bilmiyorum) zira savaş meydanında köylünün ne işi var gitsin tarlasını sürsğn öşürünü versin.