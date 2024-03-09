Gece Vakti Mezarlığa Girip Unutulmaya Yüz Tutan Mezar Taşlarını Temizleyen Kadın Tüyleri Ürpertti

Kaynak: https://nypost.com/2024/03/08/lifesty...
Bunu da görmedik demeyiz: Gece vakti unutulmaya yüz tutmuş mezar taşlarını temizlemeyi kendine görev edinen TikToker kadın tüyleri ürpertti...
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'Clean Girl' (Temiz Kız) olarak bilinen TikTok fenomeni ile tanışın: O alışılmışın dışında temizlikler yapıyor...
Gece vakti kuş uçmaz, kervan geçmez mezarlıklara girip çok uzun zamandır kimselerin ziyaret etmediği mezarları ücretsiz olarak temizliyor.
"Gece vakti mezarlıktayım ve bu mezarı bedavaya temizleyeceğim" diyen fenomen isim, videoları da bir başına çekiyor.
Videoda asıl tüyleri ürperten detay ise küreğin kendi kendine hareket etmesi oldu: İnce ama korkutucu bir detay!
28. saniyede küreğin hareket ettiğini görebilirsiniz...
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