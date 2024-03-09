Görüş Bildir
Haberler
Video
Gece Vakti Mezarlığa Girip Unutulmaya Yüz Tutan Mezar Taşlarını Temizleyen Kadın Tüyleri Ürpertti

Gece Vakti Mezarlığa Girip Unutulmaya Yüz Tutan Mezar Taşlarını Temizleyen Kadın Tüyleri Ürpertti

Tiktok
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
09.03.2024 - 14:23

İçerik Devam Ediyor

Bunu da görmedik demeyiz: Gece vakti unutulmaya yüz tutmuş mezar taşlarını temizlemeyi kendine görev edinen TikToker kadın tüyleri ürpertti...

Buyurun 👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/03/08/lifesty...
İçeriğin Devamı Aşağıda

'Clean Girl' (Temiz Kız) olarak bilinen TikTok fenomeni ile tanışın: O alışılmışın dışında temizlikler yapıyor...

'Clean Girl' (Temiz Kız) olarak bilinen TikTok fenomeni ile tanışın: O alışılmışın dışında temizlikler yapıyor...

Gece vakti kuş uçmaz, kervan geçmez mezarlıklara girip çok uzun zamandır kimselerin ziyaret etmediği mezarları ücretsiz olarak temizliyor.

Gece vakti kuş uçmaz, kervan geçmez mezarlıklara girip çok uzun zamandır kimselerin ziyaret etmediği mezarları ücretsiz olarak temizliyor.

"Gece vakti mezarlıktayım ve bu mezarı bedavaya temizleyeceğim" diyen fenomen isim, videoları da bir başına çekiyor.

"Gece vakti mezarlıktayım ve bu mezarı bedavaya temizleyeceğim" diyen fenomen isim, videoları da bir başına çekiyor.

Video boyunca 'Acaba onu ne öldürdü?' vb. soruları kendine soruyor.

Videoda asıl tüyleri ürperten detay ise küreğin kendi kendine hareket etmesi oldu: İnce ama korkutucu bir detay!

Videoda asıl tüyleri ürperten detay ise küreğin kendi kendine hareket etmesi oldu: İnce ama korkutucu bir detay!

28. saniyede küreğin hareket ettiğini görebilirsiniz...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
6
3
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?