Dünyanın Dişleri Yeniden Büyütebilen İlk İlacı İçin Çalışmalara Başlandı

Yeni yapılan bir araştırmaya göre bilim insanları insanlarda yeni dişler yetiştirmeye başlamak üzere. Araştırmacılara göre tedavinin başarılı olması halinde bu yeni tedavi altı yıl içinde kalıcı olarak eksik dişleri olan hastalar için kullanılabilir hale gelebilir. Hadi detayları hep birlikte öğrenelim...👇