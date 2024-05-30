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Dünyanın Dişleri Yeniden Büyütebilen İlk İlacı İçin Çalışmalara Başlandı

Dünyanın Dişleri Yeniden Büyütebilen İlk İlacı İçin Çalışmalara Başlandı

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 14:11

Yeni yapılan bir araştırmaya göre bilim insanları insanlarda yeni dişler yetiştirmeye başlamak üzere. Araştırmacılara göre tedavinin başarılı olması halinde bu yeni tedavi altı yıl içinde kalıcı olarak eksik dişleri olan hastalar için kullanılabilir hale gelebilir. Hadi detayları hep birlikte öğrenelim...👇

Kaynak: https://newatlas.com/medical/tooth-re...
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Kyoto Üniversitesi Hastanesi, Eylül 2024'te dişleri yenileyebilen bir ilacın dünyadaki ilk insan denemesine başlayacak.

Kyoto Üniversitesi Hastanesi, Eylül 2024'te dişleri yenileyebilen bir ilacın dünyadaki ilk insan denemesine başlayacak.
www.kyoto-u.ac.jp

Deneme, en az bir azı dişi eksik olan 30-64 yaş arası 30 erkekte ilacın etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu deneme, gelincik ve farelerle yapılan başarılı hayvan deneylerini takip etmektedir.

Baş araştırmacı Katsu Takahashi, bu ilacın diş kaybından muzdarip olanlar için kalıcı bir çözüm sunma potansiyelini vurguluyor.

Baş araştırmacı Katsu Takahashi, bu ilacın diş kaybından muzdarip olanlar için kalıcı bir çözüm sunma potansiyelini vurguluyor.

İlk denemeler 11 ay sürecek ve sonraki aşamada, nüfusun yaklaşık %1'ini etkileyen bir durum olan doğuştan diş eksikliği olan 2-7 yaş arası çocuklara odaklanılacak.

Gelecek aşamalar kısmi dişsizlik (çevresel faktörler nedeniyle bir ila beş kalıcı diş kaybı) olan kişileri de kapsayacak şekilde genişletilecektir.

Gelecek aşamalar kısmi dişsizlik (çevresel faktörler nedeniyle bir ila beş kalıcı diş kaybı) olan kişileri de kapsayacak şekilde genişletilecektir.

Kalıcı diş kaybı durumu, özellikle yaşlı yetişkinler olmak üzere Amerikalıların yaklaşık %5'ini etkilemektedir.

Geliştirilen bu ilaç, diş büyümesini baskılayan USAG-1 proteinini devre dışı bırakarak çalışır.

Geliştirilen bu ilaç, diş büyümesini baskılayan USAG-1 proteinini devre dışı bırakarak çalışır.

Bu proteinin bloke edilmesi kemik morfogenetik protein (BMP) sinyalini teşvik ederek yeni dişlerin oluşmasına yol açıyor. Bu mekanizma hayvan deneylerinde etkili olarak insanlarda da benzer bir başarı potansiyelini gösterdi.

İlacın başarılı olması durumunda diş yenileme tedavisi 2030 yılına kadar hastalara sunulabilir ve sadece doğuştan gelen rahatsızlıklar için değil, kalıcı diş kaybı olan herkes için bir çözüm sunabilir.

İlacın başarılı olması durumunda diş yenileme tedavisi 2030 yılına kadar hastalara sunulabilir ve sadece doğuştan gelen rahatsızlıklar için değil, kalıcı diş kaybı olan herkes için bir çözüm sunabilir.

2005'ten beri diş rejenerasyonu üzerine araştırmalar yapan Takahashi, bu tedavinin çok çeşitli bireylere fayda sağlayacağından umutlu.

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Çalışmayı Kyoto Üniversitesindeki araştırmacılar gerçekleştirdi 👇

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