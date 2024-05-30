Dünyanın Dişleri Yeniden Büyütebilen İlk İlacı İçin Çalışmalara Başlandı
Dünyanın Dişleri Yeniden Büyütebilen İlk İlacı İçin Çalışmalara Başlandı
Kaynak: https://newatlas.com/medical/tooth-re...
Yeni yapılan bir araştırmaya göre bilim insanları insanlarda yeni dişler yetiştirmeye başlamak üzere. Araştırmacılara göre tedavinin başarılı olması halinde bu yeni tedavi altı yıl içinde kalıcı olarak eksik dişleri olan hastalar için kullanılabilir hale gelebilir. Hadi detayları hep birlikte öğrenelim...👇
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Kyoto Üniversitesi Hastanesi, Eylül 2024'te dişleri yenileyebilen bir ilacın dünyadaki ilk insan denemesine başlayacak.
Baş araştırmacı Katsu Takahashi, bu ilacın diş kaybından muzdarip olanlar için kalıcı bir çözüm sunma potansiyelini vurguluyor.
Gelecek aşamalar kısmi dişsizlik (çevresel faktörler nedeniyle bir ila beş kalıcı diş kaybı) olan kişileri de kapsayacak şekilde genişletilecektir.
Geliştirilen bu ilaç, diş büyümesini baskılayan USAG-1 proteinini devre dışı bırakarak çalışır.
İlacın başarılı olması durumunda diş yenileme tedavisi 2030 yılına kadar hastalara sunulabilir ve sadece doğuştan gelen rahatsızlıklar için değil, kalıcı diş kaybı olan herkes için bir çözüm sunabilir.
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