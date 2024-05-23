Japon Hükümeti İllallah Etti: Turistik Bölge Brandalarla Kapandı

Dünyanın en görkemli dağları arasında bulunan Fuji dağı uzun bir süre boyunca turistler için Japonya'nın en cezbedici yanlarından birisi olmuştur. Dünyanın her yerinden turistler Japonya'ya akın edip bu doğa harikasının tadını çıkarıyor. Bu süreçte turistler tarafından dağın her açıdan fotoğrafları da çekiliyor. En meşhur fotoğraf çekme yerlerinden bir tanesi ise yerel halkın şikayetleri yüzünden yetkililerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Hadi detayları hep birlikte inceleyelim...👇