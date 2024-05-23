Japon Hükümeti İllallah Etti: Turistik Bölge Brandalarla Kapandı
Japon Hükümeti İllallah Etti: Turistik Bölge Brandalarla Kapandı
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cgr...
Dünyanın en görkemli dağları arasında bulunan Fuji dağı uzun bir süre boyunca turistler için Japonya'nın en cezbedici yanlarından birisi olmuştur. Dünyanın her yerinden turistler Japonya'ya akın edip bu doğa harikasının tadını çıkarıyor. Bu süreçte turistler tarafından dağın her açıdan fotoğrafları da çekiliyor. En meşhur fotoğraf çekme yerlerinden bir tanesi ise yerel halkın şikayetleri yüzünden yetkililerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Hadi detayları hep birlikte inceleyelim...👇
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Japonya'nın pitoresk bir kasabası olan Fuji Kawaguchiko, ucuz fiyatlar ve salgın sonrası seyahat patlaması nedeniyle turist sayısında bir artış gördü.
Turistlerin neden olduğu aksaklıkları azaltmak için yerel yetkililer Fuji Dağı'nın bu noktadan görülmesini engellemek üzere siyah bir perde yerleştirdi.
Bölge sakinleri, turistlerin kırmızı ışıkta geçme, çöp atma ve tehlikeli trafik durumları yaratma gibi olumsuz etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdiler.
Turistler ikonik kareyi kaçırmaktan duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler ancak alternatif manzaralar bulma konusunda kararlılık gösterdiler.
Yetkililer ekrana başvurmadan önce, çok dilli yol işaretleri koymayı ve yaya trafiğini yönetmek için yerel güvenlik görevlilerini istihdam etmeyi denemişlerdi.
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Yetkililerin çalışmalarına rağmen yerliler bazı turistlerin istedikleri fotoğrafı çekmek için yine de yola çıkacağına inanıyor.
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