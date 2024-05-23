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Japon Hükümeti İllallah Etti: Turistik Bölge Brandalarla Kapandı

Japon Hükümeti İllallah Etti: Turistik Bölge Brandalarla Kapandı

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 11:01

Dünyanın en görkemli dağları arasında bulunan Fuji dağı uzun bir süre boyunca turistler için Japonya'nın en cezbedici yanlarından birisi olmuştur. Dünyanın her yerinden turistler Japonya'ya akın edip bu doğa harikasının tadını çıkarıyor. Bu süreçte turistler tarafından dağın her açıdan fotoğrafları da çekiliyor. En meşhur fotoğraf çekme yerlerinden bir tanesi ise yerel halkın şikayetleri yüzünden yetkililerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Hadi detayları hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cgr...
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Japonya'nın pitoresk bir kasabası olan Fuji Kawaguchiko, ucuz fiyatlar ve salgın sonrası seyahat patlaması nedeniyle turist sayısında bir artış gördü.

Japonya'nın pitoresk bir kasabası olan Fuji Kawaguchiko, ucuz fiyatlar ve salgın sonrası seyahat patlaması nedeniyle turist sayısında bir artış gördü.

Fuji Dağı'nı fotoğraflamak için popüler olan bir nokta yerliler için giderek daha kalabalık ve rahatsız edici hale geldi.

Turistlerin neden olduğu aksaklıkları azaltmak için yerel yetkililer Fuji Dağı'nın bu noktadan görülmesini engellemek üzere siyah bir perde yerleştirdi.

Turistlerin neden olduğu aksaklıkları azaltmak için yerel yetkililer Fuji Dağı'nın bu noktadan görülmesini engellemek üzere siyah bir perde yerleştirdi.
www.bbc.com

Perdenin yerleştirilmesi medyanın ve meraklı izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Bölge sakinleri, turistlerin kırmızı ışıkta geçme, çöp atma ve tehlikeli trafik durumları yaratma gibi olumsuz etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdiler.

Bölge sakinleri, turistlerin kırmızı ışıkta geçme, çöp atma ve tehlikeli trafik durumları yaratma gibi olumsuz etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdiler.

Yerel halk, turistlerin kurallara uymaması ve arkalarında bıraktıkları çöpler nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor.

Turistler ikonik kareyi kaçırmaktan duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler ancak alternatif manzaralar bulma konusunda kararlılık gösterdiler.

Turistler ikonik kareyi kaçırmaktan duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler ancak alternatif manzaralar bulma konusunda kararlılık gösterdiler.

Bazı turistler, ekranın en kararlı ziyaretçileri bile caydıramayabileceğini belirttiler.

Yetkililer ekrana başvurmadan önce, çok dilli yol işaretleri koymayı ve yaya trafiğini yönetmek için yerel güvenlik görevlilerini istihdam etmeyi denemişlerdi.

Yetkililer ekrana başvurmadan önce, çok dilli yol işaretleri koymayı ve yaya trafiğini yönetmek için yerel güvenlik görevlilerini istihdam etmeyi denemişlerdi.

Ancak bu önlemler mükemmel kareyi yakalamak isteyen turistler tarafından büyük ölçüde göz ardı edildi.

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Yetkililerin çalışmalarına rağmen yerliler bazı turistlerin istedikleri fotoğrafı çekmek için yine de yola çıkacağına inanıyor.

Yetkililerin çalışmalarına rağmen yerliler bazı turistlerin istedikleri fotoğrafı çekmek için yine de yola çıkacağına inanıyor.

Bazı ziyaretçiler ise diğer iyi fotoğraf noktalarını bildiklerini ancak bunları gizli tuttuklarını belirttiler.

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