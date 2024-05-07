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Upuzun Boyuyla Basketbolcuları Bile Kıskandıran Genç Kadının Günlük Hayatında Yaşadığı Zorluklar

Upuzun Boyuyla Basketbolcuları Bile Kıskandıran Genç Kadının Günlük Hayatında Yaşadığı Zorluklar

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 19:18

Herkes uzun boylu olmanın hayalini kuruyor olabilir ancak bu durum onun için geçerli değil... Uzun boyuyla basketbolculara bile taş çıkaran genç kadın, günlük hayatında yaşadığı zorluklardan böyle yakındı. 👇

Kaynak: https://www.walesonline.co.uk/news/re...
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25 yaşındaki Katie Woolls ile tanışın: İngiliz kadın 2 metre boyunda olduğu için girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekiyor.

25 yaşındaki Katie Woolls ile tanışın: İngiliz kadın 2 metre boyunda olduğu için girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekiyor.

Uzun boylu olmak herkesin hayali olabilir ancak Katie bu durumdan daha çok rahatsız gibi desek yanlış olmaz.

Uzun boylu olmak herkesin hayali olabilir ancak Katie bu durumdan daha çok rahatsız gibi desek yanlış olmaz.

Sosyal medyada yüz binlerce aşkın takipçisi olan genç kadın, sık sık boyu yüzünden yaşadığı zorlukları paylaşıyor.

Sosyal medyada yüz binlerce aşkın takipçisi olan genç kadın, sık sık boyu yüzünden yaşadığı zorlukları paylaşıyor.

Elbette bu zorlukların başında "insanların tuhaf bakışları" geliyor: "2 metre boyunda bir kadınım, normal bir kadın için bu olağandışı bir durum..."

Elbette bu zorlukların başında "insanların tuhaf bakışları" geliyor: "2 metre boyunda bir kadınım, normal bir kadın için bu olağandışı bir durum..."

Woolls, 'Gittiğim her yerde insanlar dik dik bana bakıyorlar. Bazen sadece fark edilmemek istiyorum ama bu çok zor' şeklinde konuştu.

Kendisinin bir diğer zorlandığı konu ise kendisine tam olan kıyafetleri bulmada yaşadığı zorluk.

Kendisinin bir diğer zorlandığı konu ise kendisine tam olan kıyafetleri bulmada yaşadığı zorluk.
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Ayrıca boyu yüzünden aşk hayatında işler pek iyi ilerlemiyormuş: Katie, boyunun çoğu zaman karşı tarafı korkuttuğunu söylüyor.

Ayrıca boyu yüzünden aşk hayatında işler pek iyi ilerlemiyormuş: Katie, boyunun çoğu zaman karşı tarafı korkuttuğunu söylüyor.

Bizim için sıradan, Katie için zor olan bir diğer şey ise ulaşım: Malum kendisi her arabaya binemiyor...

Bizim için sıradan, Katie için zor olan bir diğer şey ise ulaşım: Malum kendisi her arabaya binemiyor...

Çocukluğundan beri yaşıtlarına kıyasla hep daha uzun olduğunu söyleyen Katie, o yıllarda da epey dışlanmış.

Çocukluğundan beri yaşıtlarına kıyasla hep daha uzun olduğunu söyleyen Katie, o yıllarda da epey dışlanmış.

Yaşadığı zorlukları şimdilerde sosyal medyada yüz binlerce takipçisiyle paylaşan genç kadın, gerçek hayatın aksine sosyal medyada güzel yorumlarla karşılaşıyor.

Yaşadığı zorlukları şimdilerde sosyal medyada yüz binlerce takipçisiyle paylaşan genç kadın, gerçek hayatın aksine sosyal medyada güzel yorumlarla karşılaşıyor.

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