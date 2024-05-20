Dünyanın En Yaşlı Kuşu Laysan Albatrosu 72 Yaşında Eş Aramaya Çıktı!
Dünyanın En Yaşlı Kuşu Laysan Albatrosu 72 Yaşında Eş Aramaya Çıktı!
Kaynak: https://nypost.com/2024/04/28/lifesty...
'Wisdom' yani 'bilgelik' olarak bilinen dünyanın en yaşlı yabani kuşu yakın zamanda tekrardan yeni eşler ararken görüldü. Bu büyüleyici olayı hadi hep birlikte daha detaylı bir şekilde inceleyelim...👇
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72 yaşındaki Laysan albatrosu Wisdom, dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşudur. Kısa bir süre önce Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki Midway Atolü Ulusal Yaban Hayatı Sığınağında yeni eşlere kur yaparken görüldü.
Sığınak her yıl milyonlarca deniz kuşu ve deniz canlısına ev sahipliği yapmaktadır. Sığınak, göçmen kuşlar, foklar, deniz kaplumbağaları ve diğer vahşi yaşam için bir üreme alanı olarak hizmet verirken aynı zamanda tarihi kaynakları da korumaktadır.
Kasım ayından bu yana ara sıra görülmesine ve uzun süredir birlikte olduğu eşi Akeakamai'nin son iki yuvalama sezonunda bulunmamasına rağmen, Wisdom Mart ayında erkek kuşlarla çiftleşme danslarına katılırken gözlemlendi.
1956'da tanımlanan ve bantlanan Wisdom'ın yaşamı boyunca 50 ila 60 yumurta bıraktığı ve 30 kadar yavru büyüttüğü tahmin ediliyor. Laysan albatrosları tipik olarak beş yaşından sonra ürerler ve yılda bir yumurta bırakırlar.
Yuva yapmadığı zamanların %90'ını denizde geçiren Wisdom, kalamar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Diğer albatroslardan farklı olarak, ilk kez 1956 yılında Chandler Robbins tarafından takılan bantları, korozyonu önlemek için yıllar içinde değiştirilmiştir.
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Laysan albatrosu ya da mōlī, uzun ömürleri ve tek eşli çiftleşmeleriyle bilinir. Türün adı, Kuzeybatı Hawaii Adaları'ndaki Laysan Adası'nda bulunan büyük bir üreme kolonisinden gelmektedir.
Wisdom'ın hikayesi, uzun vadeli yaban hayatı izleme ve korumanın önemini vurgulayarak, savunmasız türlerin ve yaşam alanlarının korunması ihtiyacının altını çizen güçlü bir anlatı sunmaktadır.
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