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Geçmişten Bugüne İnsanların Var Olduğuna İnanmakta Zorlandığı Enteresan Hayvanlar

Geçmişten Bugüne İnsanların Var Olduğuna İnanmakta Zorlandığı Enteresan Hayvanlar

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 12:01

Eskiden varlıklarına inanılmayan hayvanları derlediğimiz bu içeriğimizde hadi hep birlikte bu zamanında akılalmaz olarak görülen hayvanları tanıyalım...👇

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/ani...
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1. Goril

1. Goril

Başlarda şüpheyle karşılanan kaşif Paul du Chaillu'nun Orta Afrika'dan gelen ve daha sonra goril olduğu ortaya çıkan devasa insansı canavarlara dair anlattıkları bilim dünyasını büyülemişti.

2. Okapi

2. Okapi

Zürafanın akrabası olan okapinin keşfi, Kongo'nun sık ormanlarında zor bulunan doğası nedeniyle varlığından şüphe eden bilim insanlarını şaşırtmıştı.

3. Ornitorenk

3. Ornitorenk

Ornitorenklerin benzersiz görünümü, varlıklarından şüphe eden George Shaw gibi bilim insanlarını şaşırtmış. Hayvanın örnekleri kapsamlı bir şekilde incelenene kadar hala varlığından şüphe ediliyordu.

4. Deniz gergedanı

4. Deniz gergedanı
commons.m.wikimedia.org

Fantastik kitapların bir ürünüymüş gibi görülen Deniz gergedanının uzun dişi, kaşifler ve bilim insanları Arktik sulardaki varlığını doğrulayana kadar şüpheciliğe ve efsanelere yol açmıştı.

5. Komodo Ejderhası

5. Komodo Ejderhası

Batılı bilim insanları, Endonezya'nın Komodo adasındaki dev kertenkelelerin varlığı doğrulanana kadar bu türün varlığına dair raporları başlangıçta reddetmişlerdi.

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6. Dev Mürekkep Balığı

6. Dev Mürekkep Balığı

Devasa boyutları ve yakalanması zor doğasıyla dev mürekkep balığı hikâyeleri, örnekleri derin deniz habitatlarında nihayet gözlemlenene kadar bir zamanlar efsane olarak kabul ediliyordu.

7. Megamouth Köpekbalığı

7. Megamouth Köpekbalığı
commons.m.wikimedia.org

1976'da keşfedilen bir derin deniz türü olan megamouth köpekbalığı, garip görünümü ve nadirliği nedeniyle başlangıçta bir aldatmaca olarak kabul ediliyordu.

8. Coelacanth

8. Coelacanth

Bir zamanlar milyonlarca yıldır soyunun tükenmiş olduğu düşünülen coelacanth'ların 1938'de Güney Afrika kıyılarında canlı olarak bulunması bilim dünyasında şok etkisi yaratmıştı.

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