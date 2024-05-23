Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Gibi: Kuantum Bilgisayarların Yaptıkları Karşısında Şaşıp Kalacaksınız
Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Gibi: Kuantum Bilgisayarların Yaptıkları Karşısında Şaşıp Kalacaksınız
Kaynak: https://twitter.com/helpfulai/status/...
Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen Kuantum Bilgisayarı hakkındaki bilmeniz gereken şeyleri derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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Kuantum bilgisayar, klasik fiziğe dayanan geleneksel bilgisayarların aksine, hesaplama yapmak için kuantum mekaniği ilkelerinden yararlanan devrim niteliğinde bir bilgi işlem cihazıdır.
Kuantum bilişim kavramı 1980'lerde ortaya çıktı ve ilk deneysel kuantum bilgisayarlar dünyanın dört bir yanındaki araştırma laboratuvarlarında inşa edildi.
Bilim insanları ve araştırmacılar, kuantum sistemlerini simüle etmek ve büyük veri kümelerini optimize etmek gibi belirli karmaşık sorunları çözmede klasik bilgisayarların sınırlarını fark ederek kuantum bilgisayarların geliştirilmesini teşvik ettiler.
Kuantum bilgisayarlar, süperpozisyon adı verilen bir olgu nedeniyle aynı anda birden fazla durumda bulunabilen kübitler kullanılarak inşa edilir.
Kuantum bilgisayarlar mevcut şifreleme standartlarını birkaç dakika içinde kırma potansiyeline sahiptir.
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Veri işleyebilen ilk kuantum bilgisayar 1998 yılında bilim insanları Isaac Chuang, Neil Grshenfeld ve Mark Kubinec tarafından yaratılmıştır.
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