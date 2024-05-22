Dünyada Yalnızca Dört Adet Bulunan 111,111 Dolar Değerindeki Lo-Res Arabanın Tasarımı Dillere Düştü
Dünyada Yalnızca Dört Adet Bulunan 111,111 Dolar Değerindeki Lo-Res Arabanın Tasarımı Dillere Düştü
Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, alışılagelmişin dışındaki araba tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Fakat dikkat çeken yalnızca Tesla değil!
United Nude tarafından hazırlanan konsept elektrikli araç Lo-Res oldukça sıradışı bir görünüme sahip. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşecek kadar!
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Tesla, dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.
"Her yere gidecek kadar dayanıklı ve sağlam" sözleriyle tanıtılan Cybertruck'ın tüm gezegenler için üretildiği söyleniyor.
United Nude tarafından hazırlanan konsept elektrikli araç Lo-Res oldukça tuhaf bir görünüme sahip. Dışarıdan bakıldığında ne camı var ne kapısı ne de tekerleği.
Peki bu arabaya nasıl biniyoruz, kapısı nereden açılıyor, nerede oturuyoruz derseniz, soruların cevapları burada!
Lo-Res'in sosyal medyada yayılan bir videosu, birbirinden ilginç yorumlara sebep oldu.
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Sosyal medyadan ise bu tasarıma birbirinden farklı yorumlar geldi.
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