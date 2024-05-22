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Dünyada Yalnızca Dört Adet Bulunan 111,111 Dolar Değerindeki Lo-Res Arabanın Tasarımı Dillere Düştü

Dünyada Yalnızca Dört Adet Bulunan 111,111 Dolar Değerindeki Lo-Res Arabanın Tasarımı Dillere Düştü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 15:33

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, alışılagelmişin dışındaki araba tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Fakat dikkat çeken yalnızca Tesla değil! 

United Nude tarafından hazırlanan konsept elektrikli araç Lo-Res oldukça sıradışı bir görünüme sahip. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşecek kadar!

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Tesla, dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.

Tesla, dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, bugüne kadar çıkarmış olduğu elektrikli araçlarla otomotiv sektörüne yeni bir soluk getirdi. Özellikle Tesla Cybertruck, gören herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.

"Her yere gidecek kadar dayanıklı ve sağlam" sözleriyle tanıtılan Cybertruck'ın tüm gezegenler için üretildiği söyleniyor.

"Her yere gidecek kadar dayanıklı ve sağlam" sözleriyle tanıtılan Cybertruck'ın tüm gezegenler için üretildiği söyleniyor.

Zırhlı camları sayesinde kırılmaya, ultra sert paslanmaz çelik dış iskeleti sayesinde de çiziğe dayanıklı. 

Fakat fütüristik ve sıradışı arabalar üreten, yalnızca Tesla değil!

United Nude tarafından hazırlanan konsept elektrikli araç Lo-Res oldukça tuhaf bir görünüme sahip. Dışarıdan bakıldığında ne camı var ne kapısı ne de tekerleği.

United Nude tarafından hazırlanan konsept elektrikli araç Lo-Res oldukça tuhaf bir görünüme sahip. Dışarıdan bakıldığında ne camı var ne kapısı ne de tekerleği.

Kısacası araba demek için bin şahit istiyor.

Peki bu arabaya nasıl biniyoruz, kapısı nereden açılıyor, nerede oturuyoruz derseniz, soruların cevapları burada!

Peki bu arabaya nasıl biniyoruz, kapısı nereden açılıyor, nerede oturuyoruz derseniz, soruların cevapları burada!

Lo-Res'in sosyal medyada yayılan bir videosu, birbirinden ilginç yorumlara sebep oldu.

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Sosyal medyadan ise bu tasarıma birbirinden farklı yorumlar geldi.

Sosyal medyadan ise bu tasarıma birbirinden farklı yorumlar geldi.
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