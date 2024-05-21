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İngilizce Düzeyinin Moduna Göre Değiştiğini Söyleyen Twitter Kullanıcısı Duygulara Tercüman Oldu

İngilizce Düzeyinin Moduna Göre Değiştiğini Söyleyen Twitter Kullanıcısı Duygulara Tercüman Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 18:41

İngilizce düzeyiniz nedir bilemiyoruz fakat, modunuza göre İngilizce düzeyinizin değiştiğini tahmin edebiliyoruz. O anda konuştuğunuz kişi, konu, ortam ve hatta duygu durumunuz bile İngilizce konuşmanızı etkiliyor olabilir. Nereden mi biliyoruz? 

Bir Twitter (X) kullanıcısının yaptığı paylaşıma gelen yorumlardan!

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İngilizce ülkemizde maalesef başlı başına bir problem.

İngilizce ülkemizde maalesef başlı başına bir problem.

Yıllarca okullarda zorunlu İngilizce dersleri alsak da İngilizce 'bilmek' konusunda pek de başarılı değiliz. Yalnızca ezbere bildiğimiz dil bilgisi kuralları, iş konuşmaya gelince birden yok oluyor sanki.

Mesela, yurt dışında bolca vakit geçiren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, şakır şakır İngilizce konuşurken yıllarca İngilizce dersi gören bizler, özellikle konuşma konusunda çok sıkıntı çekiyoruz.

Mesela, yurt dışında bolca vakit geçiren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, şakır şakır İngilizce konuşurken yıllarca İngilizce dersi gören bizler, özellikle konuşma konusunda çok sıkıntı çekiyoruz.

En rahat konuşabildiğimiz zamanlar, genellikle ortamın, konunun, çevremizdeki insanların uygun olduğu zamanlar oluyor. Bir mülakatta konuşmakla bir partide konuşmak hiç aynı olur mu!?

Bir sosyal medya kullanıcısı da moduna göre İngilizce düzeyinin değiştiğini söyledi. Bazen A2, bazen B2, bazen de C1!

Bir sosyal medya kullanıcısı da moduna göre İngilizce düzeyinin değiştiğini söyledi. Bazen A2, bazen B2, bazen de C1!
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Bu isyana ise birçok kişiden destek yağdı!

Bu isyana ise birçok kişiden destek yağdı!
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Durumu daha vahim olanlar da var.

Durumu daha vahim olanlar da var.
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Ne var yani kendi dilimizi de unutamaz mıyız?

Ne var yani kendi dilimizi de unutamaz mıyız?
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Siz de böyle misiniz?

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