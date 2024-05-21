İngilizce Düzeyinin Moduna Göre Değiştiğini Söyleyen Twitter Kullanıcısı Duygulara Tercüman Oldu
İngilizce Düzeyinin Moduna Göre Değiştiğini Söyleyen Twitter Kullanıcısı Duygulara Tercüman Oldu
İngilizce düzeyiniz nedir bilemiyoruz fakat, modunuza göre İngilizce düzeyinizin değiştiğini tahmin edebiliyoruz. O anda konuştuğunuz kişi, konu, ortam ve hatta duygu durumunuz bile İngilizce konuşmanızı etkiliyor olabilir. Nereden mi biliyoruz?
Bir Twitter (X) kullanıcısının yaptığı paylaşıma gelen yorumlardan!
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İngilizce ülkemizde maalesef başlı başına bir problem.
Mesela, yurt dışında bolca vakit geçiren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, şakır şakır İngilizce konuşurken yıllarca İngilizce dersi gören bizler, özellikle konuşma konusunda çok sıkıntı çekiyoruz.
Bir sosyal medya kullanıcısı da moduna göre İngilizce düzeyinin değiştiğini söyledi. Bazen A2, bazen B2, bazen de C1!
Bu isyana ise birçok kişiden destek yağdı!
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Durumu daha vahim olanlar da var.
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Ne var yani kendi dilimizi de unutamaz mıyız?
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Siz de böyle misiniz?
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