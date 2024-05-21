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'İlişkinin Bittiğini Ne Zaman Anlıyorsunuz?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Gerçeklerle Yüzleştiren Kişiler

'İlişkinin Bittiğini Ne Zaman Anlıyorsunuz?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Gerçeklerle Yüzleştiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 18:18

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'İlişkinin bittiğini ne zaman anlıyorsunuz?' diye sorarak tüm ilişkilerin nabzını tuttu. Gelen sert gerçekçi ve komik cevaplar da herkesi gerçeklerle yüzleştirdi.

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İlişkilerin dinamiği birçok kez farklılık gösterebiliyor. Zaman zaman bu durumun rengi, ayrılırken de belli olabiliyor.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'İlişkinin bittiğini ne zaman anlıyorsunuz?' diye sorarak tüm ilişkilerin nabzını tuttu.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'İlişkinin bittiğini ne zaman anlıyorsunuz?' diye sorarak tüm ilişkilerin nabzını tuttu.
twitter.com

Birçok kullanıcı da hem şakayla karışık hem de sert gerçekçi bir şekilde bu soruya şu şekilde cevap verdi.👇

Birçok kullanıcı da hem şakayla karışık hem de sert gerçekçi bir şekilde bu soruya şu şekilde cevap verdi.👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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