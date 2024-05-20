Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Ayrılırken Çiftlerin Birbirlerine Söylediği Cümleleri Söyleyerek Hepimizin Yüreğini Dağlayan Kişiler

Ayrılırken Çiftlerin Birbirlerine Söylediği Cümleleri Söyleyerek Hepimizin Yüreğini Dağlayan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 23:05

Bir Twitter kullanıcısı, 'Vedalaşırken söylenecek bir söz söyleyin' diyerek ilişkilerin nabzını tuttu. Peki ayrılırken çiftler birbirine ne söylüyor?

Buyrun beraber bakalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayrılık zaman zaman birçok ilişkinin dinamiğinde olan şeyler. Çiftlere bağlı olarak giden ya da kalan taraf, kendi içerisinde farklı şeyler yaşayabiliyor.

Ayrılık zaman zaman birçok ilişkinin dinamiğinde olan şeyler. Çiftlere bağlı olarak giden ya da kalan taraf, kendi içerisinde farklı şeyler yaşayabiliyor.

Peki ayrılırken partnerimize neler deriz? Ya da çiftler birbirini nasıl terk eder?

Peki ayrılırken partnerimize neler deriz? Ya da çiftler birbirini nasıl terk eder?

Bir Twitter kullanıcısı, 'Vedalaşırken söylenecek bir söz söyleyin' diyerek ilişkilerin nabzını tuttu.

Bir Twitter kullanıcısı, 'Vedalaşırken söylenecek bir söz söyleyin' diyerek ilişkilerin nabzını tuttu.
twitter.com

Birçok kişi, hem şakayla karışık hem de üzücü bir şekilde bu gönderiye yanıt verdi. Gelin beraber bakalım👇

Birçok kişi, hem şakayla karışık hem de üzücü bir şekilde bu gönderiye yanıt verdi. Gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizin aklınınza başka neler geliyor? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın