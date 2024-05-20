Ayrılırken Çiftlerin Birbirlerine Söylediği Cümleleri Söyleyerek Hepimizin Yüreğini Dağlayan Kişiler
Ayrılırken Çiftlerin Birbirlerine Söylediği Cümleleri Söyleyerek Hepimizin Yüreğini Dağlayan Kişiler
Bir Twitter kullanıcısı, 'Vedalaşırken söylenecek bir söz söyleyin' diyerek ilişkilerin nabzını tuttu. Peki ayrılırken çiftler birbirine ne söylüyor?
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Ayrılık zaman zaman birçok ilişkinin dinamiğinde olan şeyler. Çiftlere bağlı olarak giden ya da kalan taraf, kendi içerisinde farklı şeyler yaşayabiliyor.
Peki ayrılırken partnerimize neler deriz? Ya da çiftler birbirini nasıl terk eder?
Bir Twitter kullanıcısı, 'Vedalaşırken söylenecek bir söz söyleyin' diyerek ilişkilerin nabzını tuttu.
Birçok kişi, hem şakayla karışık hem de üzücü bir şekilde bu gönderiye yanıt verdi. Gelin beraber bakalım👇
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